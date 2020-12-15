Подъёмные для переселяющихся в Россию соотечественников рассчитают исходя из прожиточного минимума

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Размер выплат соотечественникам, которые решили переселиться в Россию, будет зависеть от величины прожиточного минимума в регионе, выбранном для переезда.
Такое постановление правительства вступает в силу 15 декабря.
Документ устанавливает порядок выплаты подъемных участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей. Размер пособия будут рассчитывать исходя из величины прожиточного минимума, устанавливаемой в регионе, выбранном для переселения.
Заявление о выплате подъемных подается лично участником программы в территориальный орган МВД России по месту постановки на учет. Воспользоваться правом на получение подъемных можно однократно.
В программе добровольного переселения соотечественников могут участвовать дееспособные граждане старше 18 лет, владеющие русским языком устно и письменно на уровне, достаточном для скорейшей адаптации среди нового сообщества. При этом они должны владеть специальностью, в которой нуждается регион заселения.
Кампания по раскулачиванию населения, развернувшая в СССР в 30-е годы, подразумевала высылку зажиточных помещиков и их семей в отдалённые и труднодоступные районы страны, где не хватает рабочих рук для лесозаготовок или освоения земель. Их новое место жительства называлось специальными посёлками, позднее — трудовыми посёлками.
К новой стратегии создания комплексных решений для обустройства жилья переходит KD NAVIEN. Ознаменованием этого стало обновление логотипа корейского производителя отопительного оборудования. Новый элемент фирменного стиля компания рассчитывает эффективно использовать на локальном и международных рынках.
Собрать новогодний стол в среднем по России будет стоить 5,7 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании федерального сервиса доставки продуктов «Сбермаркет» и сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру».
Главу российского государства Владимира Путина уже не первый десяток лет принято считать человеком, без которого в стране в буквальном смысле нельзя «расшевелить» ни один процесс. Но так ли это на самом деле?
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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