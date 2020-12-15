Подъёмные для переселяющихся в Россию соотечественников рассчитают исходя из прожиточного минимума

Размер выплат соотечественникам, которые решили переселиться в Россию, будет зависеть от величины прожиточного минимума в регионе, выбранном для переезда.

Такое постановление правительства вступает в силу 15 декабря.

Документ устанавливает порядок выплаты подъемных участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей. Размер пособия будут рассчитывать исходя из величины прожиточного минимума, устанавливаемой в регионе, выбранном для переселения.

Заявление о выплате подъемных подается лично участником программы в территориальный орган МВД России по месту постановки на учет. Воспользоваться правом на получение подъемных можно однократно.

В программе добровольного переселения соотечественников могут участвовать дееспособные граждане старше 18 лет, владеющие русским языком устно и письменно на уровне, достаточном для скорейшей адаптации среди нового сообщества. При этом они должны владеть специальностью, в которой нуждается регион заселения.

По инф. Парламентской газеты

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