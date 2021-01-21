Под Костромой двух пенсионеров убили из-за 2,7 тысячи рублей

В Костромской области раскрыты два убийства пожилых людей, совершенных в корыстных целях. Добычей преступников стали совсем небольшие суммы денег. (Увы, но пожилые люди часто становятся жертвами преступников, за сбережениями стариков порой идет настоящая охота, пусть они даже и небольшие совсем... прим. МГ.)
По информации регионального следственного управления СК РФ, в январе 2020 года в своем доме в деревне Лаврово Нерехтского района было обнаружено тело 70-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.
В результате кропотливой работы следственных органов и полиции выяснилось, что двое ранее судимых мужчин — 40 и 45-лет — проникли в дом к пенсионеру в надежде раздобыть там крупную сумму денег. Однако нашли они всего 1,5 тысячи рублей. Убив хозяина дома, преступники кроме денег прихватили с собой и личные вещи пенсионера.
В СУ СК сообщили, что в процессе расследования этого дела были получены сведения о совершении этими же людьми аналогичного преступления в декабре 2019 года в деревне Дуново Нерехтского района.
— Там был убит живший в частном доме 89-летний пенсионер, — рассказала официальный представитель СУ СК РФ по Костромской области Ольга Вакурова. — Его тело обвиняемые вывезли за несколько километров от деревни и сбросили в канаву. Из жилища потерпевшего они похитили имущество и деньги в сумме около 1,2 тысячи рублей.
Скелетированные останки убитого были обнаружены при осмотре автодороги и прилегающей к ней территории в Нерехтском районе.
По информации регионального СУ, обоим фигурантам уголовного дела — жителям Костромской области — предъявлено обвинение в убийстве двух человек, сопряженном с разбоем. Один из них по ходатайству следствия арестован, второй уже находится в местах лишения свободы по приговору суда за ранее совершенное хищение чужого имущества.
— Следователи совместно с оперативными сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Костромской области проверяют причастность обвиняемых к совершению других преступлений, — добавила Ольга Вакурова.
- Сводка происшествий на нашем портале для пожилых - по ссылке.
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