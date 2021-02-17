Почта теперь займется еще и доставкой рецептурных лекарств

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Почта России уже давно не только почта - здесь можно оплачивать коммуналку, прикупить продукты, а в скором времени можно будет еще торговать рецептурными лекарствами. (Ничего удивительного в этом нет - чтобы не терять прибыль, все предприятия максимально укрупняются и расширяют свои услуги, например, тот же Сбербанк - прим. МГ.)
Во Всероссийском союзе пациентов (ВСП) Почту России предложили использовать для доставки рецептурных препаратов, предприятие готово доставлять рецептурные препараты, все технические возможности у нее для этого есть, и скоро почта получит оптовую лицензию, рассказали в пресс-службе компании.
- С 2019 года Почта России открывает пилотные аптечные пункты на базе почтовых отделений. На сегодняшний день они работают в 11 отделениях Самарской и Ульяновской областей, Москвы, Республик Башкортостан и Чувашия. Кроме того, компания интегрирована с крупными аптечными сетями.
«Закон о дистанционной продаже лекарств принят. Но мы считаем, что он неполный. Необходимо запустить пилотный проект по продаже рецептурных препаратов для льготных категорий населения», — приводит издание слова сопредседателя ВСП Яна Власова. Для дистанционной торговли рецептурными лекарствами Почте России придется обеспечить онлайн-консультирование с провизором и высокий уровень контроля качества услуг.
Экономические реалии таковы, что для того чтобы удержаться на рынке, мало заниматься только одним видом деятельности, как это было раньше, в противном случае - банкротство и разорение. Если раньше на почте можно было только отправлять и получать посылки (и письма), то сейчас служб доставки - пруд пруди, а письма и вовсе никто никому бумажные почти не пишет. Поэтому почта - она как таковая и не почта уже, а мультипредриятие.
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