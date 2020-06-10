|
Похищенные при нападении на инкассаторов в Красноярске деньги нашлись
|По инф. Российской газеты
|10 Июня 2020 г.
|
Больше 2 миллионов рублей, похищенные преступниками при нападении на инкассаторов в Красноярске, полицейские нашли во время обысков в разных частях города.
Похищенные средства подозреваемые поделили между собой поровну. Предполагаемый организатор упаковал свою долю и долю одного из подельников в размере почти 1,5 миллиона рублей в сверток. Затем он привез этот сверток своему знакомому на хранение, сообщив, что внутри якобы находятся документы. В результате оперативно-розыскных мероприятий денежные средства изъяты.
В подвале недостроенного здания в микрорайоне Академгородок обнаружена оставшаяся часть похищенных средств. По имеющейся информации, в этом месте ее спрятал третий сообщник. Кроме того, неподалеку в гаражном массиве сотрудниками полиции были найдены пустые инкассаторские кассеты для денег, рассказал официальный представитель МВД Ирина Волк.
Загрузка...
Загрузка...
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравление на сайте •