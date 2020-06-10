Похищенные при нападении на инкассаторов в Красноярске деньги нашлись

Больше 2 миллионов рублей, похищенные преступниками при нападении на инкассаторов в Красноярске, полицейские нашли во время обысков в разных частях города.

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Похищенные средства подозреваемые поделили между собой поровну. Предполагаемый организатор упаковал свою долю и долю одного из подельников в размере почти 1,5 миллиона рублей в сверток. Затем он привез этот сверток своему знакомому на хранение, сообщив, что внутри якобы находятся документы. В результате оперативно-розыскных мероприятий денежные средства изъяты.

В подвале недостроенного здания в микрорайоне Академгородок обнаружена оставшаяся часть похищенных средств. По имеющейся информации, в этом месте ее спрятал третий сообщник. Кроме того, неподалеку в гаражном массиве сотрудниками полиции были найдены пустые инкассаторские кассеты для денег, рассказал официальный представитель МВД Ирина Волк.

Напомним, дерзкое нападение на инкассаторов на улице Щорса у отделения Сбербанка произошло 30 мая. Преступники использовали огнестрельное оружие. По подозрению в преступлении задержаны трое подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ.

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