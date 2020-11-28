«Почему глазки грустные?»: Лолита «поддержала» ограбленную пенсионерку

Певица Лолита Милявская записала видеообращение к пенсионерке из Люберец Нине Зайцевой. Ранее женщина впала в депрессию из-за того, что лишилась 265 тысяч рублей.

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Доверчивая пенсионерка согласилась впустить двух женщин в масках к себе домой. Те представились медработниками и пообещали ей помочь оформить заявление на бесплатное получение «лекарства от всех болезней». Проникнув в квартиру, злоумышленницы отняли у пенсионерки 265 тысяч рублей и ретировались.

С помощью родственников Нина Зайцева обратилась в полицию, но правоохранители не смогли установить личность мошенниц.

Тем временем внучка пенсионерки обратилась к СМИ, чтобы те попросили звезд эстрады приободрить ее бабушку. Первой на призыв откликнулась Лолита.

— Дорогая Нина Григорьевна, ну что такое? Почему глазки грустные? На вас все смотрят и говорят: какая же она красивая, какая же она замечательная! Без неё в этой жизни никак, — говорит исполнительница на видеозаписи.

Пенсионерка с внучкой записали ответное видео, где Нина Григорьевна уверяет, что ей очень приятно такое внимание, и она чувствует себя гораздо лучше.

По инф. Sobesednik.ru

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