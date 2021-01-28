«Победа» не посчитала болезнь пассажира основанием для возврата денег за билет

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Авиакомпания «Победа» отказалась вернуть деньги за билеты петербуржцу, который был вынужден отменить поездку из-за COVID-19. Житель города рассказал, что направил перевозчику все необходимые документы, а в ответ получил отписку.
Семья мужчины планировала лететь на осенние каникулы в Казань, однако на следующий день после покупки билетов он почувствовал себя плохо. Позже заболели супруга и дети. Сданные тесты подтвердили COVID-19 у жены. У самого заявителя выявили двустороннюю пневмонию.
После выздоровления петербуржец собрал документы, которые требуются, чтобы вернуть деньги, и оригиналы направил их авиакомпании Почтой России. Спустя некоторое время «Победа» ответила электронным письмом, что оснований для возврата денежных средств нет.
«Вами представлен медицинский документ, который содержит информацию о наличии у вас заболевания. Однако он не содержит информацию о наличии противопоказаний к полету, рейсом, указанным в бронировании… С учетом этого у нас нет оснований для признания представленных вами документов соответствующими условиям оформления вынужденного возврата», — говорится в письме «Победы».
При этом мужчина отметил, что в пакете документов была справка, где было написано «перелет противопоказан».
«Они сами меня консультировали так по телефону. После чего я взял такую справку у врача за тремя печатями», — добавил он.
На сайте авиакомпании указано, что внезапная болезнь клиента, либо болезнь члена его семьи, совместно следующего с ним в самолете, является основанием для возврата денег, если это подтверждено медицинскими документами.
«Возврат может быть признан вынужденным, если болезнь была внезапной и продолжалась в день вылета при условии уведомления об этом перевозчика до окончания времени регистрации клиентов на рейс, указанный в билете. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены листком нетрудоспособности или иным подлинным медицинским документом, выданным имеющим соответствующую лицензию лечебно-профилактическим учреждением», — говорится в правилах.
В письме от перевозчика указано также, что «ответ сформирован автоматически» и отвечать на него не надо, а все дополнительные документы (оригиналы) можно присылать на юридический адрес в Москве.
Дозвониться до «Победы» по телефону колл-центра не удалось. «Извините, данное направление недоступно», — говорит автомат, и звонок сбрасывается.
В «Пулково», откуда должна была лететь семья, сказали, что даже если во время посадки у пассажира зафиксирована повышенная температура, решение о снятии с рейса принимает авиакомпания. У аэропорта таких полномочий нет.
Еще о спорных ситуациях во время путешествий и их планирования:
Авиакомпания «Победа» отказалась вернуть деньги за билеты петербуржцу, который был вынужден отменить поездку из-за COVID-19. Житель города рассказал, что направил перевозчику все необходимые документы, а в ответ получил отписку.
Столичные полицейские возбудили уголовное дело по факту ДТП с трамваем, который зажал дверями пенсионерку. Об этом рассказали в пресс-службе УВД ЦАО Москвы. (Неприятная ситуация, с какой стороны ни посмотри, а ведь могло бы и не быть ее, если бы водитель трамвая был осмотрительнее... прим. МГ.)
Очень бурно начался новый политический сезон в России. Сейчас в обществе обсуждается сразу несколько тем: арест оппозиционера Навального, субботние акции протеста и, конечно, происходящее вокруг первого лица государства. Напомним, что на видеохостинге Youtube было опубликовано сторонниками арестованного Алексея Навального расследование под названием «Дворец для Путина». На этой волне все ждут, что же будет происходить дальше — и как повернется дело дальше? Все мы помним, что история страны не раз делала резкие повороты - и к разным, даже самым шокирующим оценкам, есть смысл прислушиваться...
Очень позитивная бабушка ведет одноименный канал – babuchka – на платформе YouTube. Здесь она развлекает аудиторию анекдотами и щедро делится лайфхаками. Лайфхак, напомним, на молодежном сленге означает маленькую хитрость, «народную мудрость» или полезный совет, помогающий решать бытовые проблемы.
Буквально на днях 56-летняя певица Азиза сильно удивила своих поклонников, заявив, что в ближайшее время может выйти замуж. Её избранником стал Алессандро, который живёт в Италии, но после знакомства с артисткой довольно часто приезжает в Москву.
Региональный маткапитал, который выдается в Петербурге при рождении третьего ребенка, можно будет направить на реконструкцию садового дома. Соответствующий законопроект на пленарном заседании в Мариинском дворце в первом чтении рассмотрели депутаты городского парламента.
124 года назад, 28 января 1897 года, немецкий инженер Рудольф Дизель получил первый пригодный для серийного производства дизельный двигатель. В ходе испытаний он выяснил, что мощность такого двигателя почти вдвое выше, чем у других подобных устройств.
Полиция получила право штрафовать граждан, которые в общественных местах и на детских площадках дымят электронными сигаретами, вейпами или кальянами. Такие нормы закона, усиливающие меры борьбы с курением, вступают в силу 28 января.
В столице в возрасте 68 лет скончался Заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин, сыгравший множество ярких ролей на театральных подмостках и вплоть до последнего времени активно снимавшийся в кино. Одна из самых любимых зрителем его работ - это полковник Чусов из сериала "Ликвидация"
Когда мы начинаем собираться в долгожданное путешествие, бывает сложно сориентироваться в потоке информации и советах окружающих. Однако для правильной организации отдыха следует придерживаться определенных правил. Опытные путешественники советуют детально распланировать все этапы своей поездки, чтобы выполнить задуманное и хорошо отдохнуть. В первую очередь важно определиться с местом отдыха. Отправляясь за границу, необходимо учитывать особенности и условия проживания в той стране. Это поможет более эффективно организовать отдых.
Несколько дней назад легенда российского шансона Любовь Успенская заявила о том, что разводится с мужем. Для тех, кто следил исключительно за творчеством певицы, это стало настоящей неожиданностью, тем более, что ещё совсем недавно супруги были в хороших отношениях.
В Санкт-Петербурге сотрудники ведомственной поликлиники МВД стали фигурантами дела о взятках. В настоящий момент задержаны шестеро: начальник медицинского заведения, два его заместителя и еще три человека.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.