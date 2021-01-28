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«Победа» не посчитала болезнь пассажира основанием для возврата денег за билет

По инф. rosbalt.ru   
28 Января 2021 г.
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Авиакомпания «Победа» отказалась вернуть деньги за билеты петербуржцу, который был вынужден отменить поездку из-за COVID-19. Житель города рассказал, что направил перевозчику все необходимые документы, а в ответ получил отписку.

«Победа» не посчитала болезнь пассажира основанием для возврата денег за билет

Семья мужчины планировала лететь на осенние каникулы в Казань, однако на следующий день после покупки билетов он почувствовал себя плохо. Позже заболели супруга и дети. Сданные тесты подтвердили COVID-19 у жены. У самого заявителя выявили двустороннюю пневмонию.

После выздоровления петербуржец собрал документы, которые требуются, чтобы вернуть деньги, и оригиналы направил их авиакомпании Почтой России. Спустя некоторое время «Победа» ответила электронным письмом, что оснований для возврата денежных средств нет.

«Вами представлен медицинский документ, который содержит информацию о наличии у вас заболевания. Однако он не содержит информацию о наличии противопоказаний к полету, рейсом, указанным в бронировании… С учетом этого у нас нет оснований для признания представленных вами документов соответствующими условиям оформления вынужденного возврата», — говорится в письме «Победы».

При этом мужчина отметил, что в пакете документов была справка, где было написано «перелет противопоказан».

«Они сами меня консультировали так по телефону. После чего я взял такую справку у врача за тремя печатями», — добавил он.

На сайте авиакомпании указано, что внезапная болезнь клиента, либо болезнь члена его семьи, совместно следующего с ним в самолете, является основанием для возврата денег, если это подтверждено медицинскими документами.

«Возврат может быть признан вынужденным, если болезнь была внезапной и продолжалась в день вылета при условии уведомления об этом перевозчика до окончания времени регистрации клиентов на рейс, указанный в билете. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены листком нетрудоспособности или иным подлинным медицинским документом, выданным имеющим соответствующую лицензию лечебно-профилактическим учреждением», — говорится в правилах.

В письме от перевозчика указано также, что «ответ сформирован автоматически» и отвечать на него не надо, а все дополнительные документы (оригиналы) можно присылать на юридический адрес в Москве.

Дозвониться до «Победы» по телефону колл-центра не удалось. «Извините, данное направление недоступно», — говорит автомат, и звонок сбрасывается.

В «Пулково», откуда должна была лететь семья, сказали, что даже если во время посадки у пассажира зафиксирована повышенная температура, решение о снятии с рейса принимает авиакомпания. У аэропорта таких полномочий нет.

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По инф. rosbalt.ru

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