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По паркам Петергофа в новогодние праздники можно будет гулять бесплатно
По инф. rosbalt.ru   
29 Декабря 2020 г.
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Парки Петергофа в новогодние праздники будут открыты. Как сообщили в государственном музее-заповеднике, вход будет бесплатным.

По паркам Петергофа в новогодние праздники можно будет гулять бесплатно

В то же время музеи ГМЗ «Петергоф» с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года закрыты для посетителей в соответствии с приказом Минкультуры.

Напомним, в Петербурге в связи с эпидемией COVID-19 введены ограничения на период новогодних каникул. В частности, с 30 декабря будут закрыты театры, музеи, выставки. Работа кафе и ресторанов на пять дней — с 30 декабря по 3 января — полностью приостанавливается, в последующие дни заведения общепита смогут принимать посетителей только до 19:00.

По инф. rosbalt.ru

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