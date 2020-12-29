По паркам Петергофа в новогодние праздники можно будет гулять бесплатно

Парки Петергофа в новогодние праздники будут открыты. Как сообщили в государственном музее-заповеднике, вход будет бесплатным.

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В то же время музеи ГМЗ «Петергоф» с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года закрыты для посетителей в соответствии с приказом Минкультуры.

Напомним, в Петербурге в связи с эпидемией COVID-19 введены ограничения на период новогодних каникул. В частности, с 30 декабря будут закрыты театры, музеи, выставки. Работа кафе и ресторанов на пять дней — с 30 декабря по 3 января — полностью приостанавливается, в последующие дни заведения общепита смогут принимать посетителей только до 19:00.

По инф. rosbalt.ru

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