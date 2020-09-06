Экологи нашли в водоемах Арктики множество волокон от джинсов

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Экологи нашли множество волокон от джинсов в озерах Онтарио, Гурон, у Берегов Баффиновой Земли, моря Бофота и других приполярных регионах канадской части Арктики.
Ученые попытались выяснить источник этих загрязнений и проанализировали состав сточных вод, изучив при этом, сколько волокон вымывается из джинсов при стирке.
Оказалось, что при каждой стирке в воду попадают тысячи нитей, пятую часть из которых не могут задержать очистительные устройства и сооружения, и они попадают в окружающую среду.
Пока ученые не могут сказать, как эти волокна влияют на экологию, так как их обнаружили в организмах только одного вида рыб, живущих в Великих озерах и других пресных водоемах. Чтобы полностью оценить влияние, оказываемое нитями джинсов на окружающую среду, решено продолжить наблюдения.
Не самое радостное открытие, прямо скажем. Окружающая среда и так загрязнена микропластиком, целлофановыми и полиэтиленовым и пакетами, другим бытовым мусором, а теперь выяснилось, что даже любимые многими джинсы вредят экологии. Неужели лучше от них отказаться?..
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