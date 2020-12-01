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Питание в московском СИЗО назвали лучшим в Европе
По инф. polit.ru   
01 Декабря 2020 г.
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Бывший заместитель директора ФСИН Валерий Максименко назвал питание в московском СИЗО «Лефортово» лучшим из всех тюрем Европы.

Арестованный экс-замначальника ФСИН Максименко назвал питание в московском СИЗО лучшим в Европе

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на членов Общественной наблюдательной комиссии.

«Сейчас Валерий Максименко находится один в двухместной камере. Наблюдателям, которые посетили его в "Лефортово", он сказал дословно следующее: "Я снимал пробу питания во многих тюрьмах, и в России, в Европе, и странах Азии, и могу сказать, что в "Лефортово" — лучшее, что доводилось пробовать», — заявили члены ОНК, посетившие Максименко в изоляторе.

Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего заместителя директора ФСИН Валерия Максименко до 25 января 2021 года.

Следствие считает, что в 2018 году Максименко «незаконно организовал заключение государственных контрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018−2026 гг.)" между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" ФСИН России».

  • В результате действий Максименко ФСИН не ввела в эксплуатацию 14 объектов пенитенциарной системы, управление ФСИН по Северному Кавказу получило ущерб в 189 млн рублей.

Валерий Максименко работал во ФСИН с 2012 года и в 2016 дослужился до заместителя руководителя. В последнее время он курировал работу ведомства по хозяйственному направлению, организации строительства, реконструкции и ремонта.

Максименко привлек к себе внимание в апреле 2019 года, когда рассказал о «еле живых» после следственных действий арестантах. По словам Максименко, за год московские и подмосковные СИЗО отказались принимать около 200 арестантов, прибывших с телесными повреждениями после следственных действий.

После этого, в ноябре 2019 года на фоне скандалов о пытках и насилии в колониях Максименко сказал журналистам, что не может это прокомментировать, потому что «со стыда хочется под землю провалиться».

18 марта 2020 года президент РФ Владимир Путин указом отправил Максименко в отставку.

Polit.ru

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