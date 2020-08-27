Пилоту «ЮТэйр» предъявили иск на 900 миллионов из-за аварии в Сочи

Следствие по делу в отношении командира пассажирского самолёта, выкатившегося в реку при посадке в Сочи в 2018 году, завершено. Мужчину обвинили в нарушении правил безопасности.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ завершено расследование по уголовному делу в отношении Алексея Шнырева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)», — говорится в сообщении.

Собственнику пассажирского борта был причинён крупный ущерб — порядка 615 млн рублей, эксплуатанту воздушного судна — около 265 млн рублей и аэропорту Сочи — свыше 1,2 млн рублей.

Следствие установило, что в ночь на 1 сентября 2018 года самолёт авиакомпании «ЮТэйр», прилетевший в Сочи из Москвы, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) и скатился в реку. В результате у лайнера были разрушены крыло и шасси, загорелся левый двигатель. По версии следователей, Шнырев «проигнорировал визуальные и голосовые сигнализации системы самолёта, предупреждающие о прогнозируемом сдвиге ветра и о фактическом нахождении воздушного судна в сдвиге ветра, запрещающие производить посадку», он должен был уйти на второй круг.

В результате действий командира самолёта со 164 пассажирами на борту посадка произошла на удалении 1285 м от входного торца ВПП вместо установленных 600 метров.

В рамках уголовного дела были проведены лётная авиационно-техническая, комплексная фоноскопическая психолого-лингвистическая, взрывотехническая и другие судебные экспертизы, а также изучены данные бортовых регистраторов воздушного судна, подтверждающих версию следствия.

Дело против Шнырева передано в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадали 18 человек, трое из которых дети.

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По инф. Парламентской газеты

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