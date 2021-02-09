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Пиар-директор Бари Алибасова рассказал правду об «отравлении» продюсера «Кротом»
По инф. rosbalt.ru   
09 Февраля 2021 г.
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Бывший PR-директор Вадим Горжанкин поведал, кто придумал «отравить» пожилого продюсера Бари Алибасова «Кротом».

Пиар-директор Бари Алибасова рассказал правду об «отравлении» продюсера «Кротом»


По его словам, последние два года продюсер существовал на деньги от участия в ток-шоу. Между тем, сейчас он может оказаться на грани нищеты, кроме того его здоровье серьезно ухудшилось.

«На мой взгляд, он имеет серьезные проблемы со здоровьем: с алкоголем и памятью!, — сообщил Горжанкин, напомнив, что об Алибасове все «вспомнили», когда появились «невероятные» истории про отравление «Кротом», пропажу кота, «Виагру».

Пиарщик признался, что придумал все это он, чтобы обеспечить Алибасову доход: «Участие в ток-шоу гарантировало пиковые всплески в статистике просмотров, телеканалы начали сражаться за право создания эфира с его участием».

«Это была нездоровая популярность, но такова структура предпочтений российской аудитории», — заявил бывший PR-директор Алибасова, добавив, что всего лишь «сделал свою работу так, как необходимо».

По инф. rosbalt.ru

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