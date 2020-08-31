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Певица Валерия женила младшего сына
По инф. argumenti.ru   
31 Августа 2020 г.
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Певица Валерия женила младшего сына Арсения Шульгина. Арсению и его избраннице Лиане Волковой по 21 году. В пятницу, 28 августа, молодые люди оформили отношения официально. Шульгин и Волкова расписались в Кутузовском ЗАГСе Москвы.

Певица Валерия женила младшего сына


Мама новоиспеченного мужа написала в Инстаграм: «Сегодня для нашей семьи особенный день. С волнением, трепетом и радостью ждём предстоящее событие».

Арсений Шульгин - музыкант. Он сам пел на своей свадьбе. А танец жениха и невесты молодожены исполнили под песню «Любовь настала» в исполнении Валерии.

О своей любимой девушке Лиане Арсений рассказал в конце прошлого года. Они встречалась около восьми месяцев, а в июле обручились.

По инф. argumenti.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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