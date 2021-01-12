Петербуржцев штрафуют за посещение кафе на новогодних праздниках

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
За последние три ночи новогодних праздников в Петербурге оштрафовали 198 посетителей кафе и ресторанов. Об этом сообщили в городском комитете по контролю за имуществом.
Сделано это было по итогам совместного рейда с комитетом по промышленной политике по заведения общепита. В состав каждой группы входили представители Следственного комитета, Роспотребнадзора и полиции.
Оказалось, что в Центральном районе за последние три ночи запрет на работу после 11 вечера нарушили пять кафе на 8-й Советской и Садовой улицах, в Щербаковом переулке, на набережной канала Грибоедова и на улице Восстания. Владельцев заведений оштрафуют на сумму до 300 тысяч, а 198 посетителей — на 4 тысячи по статье 8.6.1 п. 2 закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях (неисполнение нормативных актов городского правительства, направленных на обеспечение режима повышенной готовности).
Напомним, перед Новым годом власти Петербурга откорректировали постановление № 121 и разрешили кафе и ресторанам с 4 января работать до 23 часов.
Скончался Сергей Апрелев — потомственный морской офицер-подводник, автор нескольких документальных книг и фильмов, историк и переводчик, член жюри многих международных кинофестивалей по морской тематике, бессменный организатор и директор кинофестиваля «Море зовет».
Одна из самых мощных наступательных операций Великой Отечественной войны, которая проводилась силами пяти фронтов советской армии, началась 12 января 1945 года. Она стала составной частью общего стратегического наступления советских войск от Балтики до Дуная.
Сильное землетрясение произошло во вторник в 05:33 по местному времени в озере Хубсугул на севере Монголии, примерно в 55 километрах от границы с Россией и в 288 километрах к юго-западу от Иркутска. Хубсугул является крупнейшим пресноводным озером в Монголии по объему воды.
Ученые обнаружили в Уганде и Намибии необычных жирафов — они значительно ниже своих сородичей из-за необычно коротких ног. Раньше таких жирафов-карликов нигде не встречали — ни в зоопарках, ни в дикой природе.
Минюст и МВД планируют ужесточить наказания для автомобилистах в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). За три грубых нарушения ПДД в год водителей будут лишать прав на срок до полутора лет.
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Совсем недавно, 13 декабря, великому советскому артисту Николаю Рыбникову могло бы исполниться 90 лет. В его жизни было немало творчества, а ещё больше такой неоднозначной, но искренней и чистой любви к Алле Ларионовой.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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