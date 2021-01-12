Петербуржцев штрафуют за посещение кафе на новогодних праздниках

За последние три ночи новогодних праздников в Петербурге оштрафовали 198 посетителей кафе и ресторанов. Об этом сообщили в городском комитете по контролю за имуществом.

Сделано это было по итогам совместного рейда с комитетом по промышленной политике по заведения общепита. В состав каждой группы входили представители Следственного комитета, Роспотребнадзора и полиции.

Оказалось, что в Центральном районе за последние три ночи запрет на работу после 11 вечера нарушили пять кафе на 8-й Советской и Садовой улицах, в Щербаковом переулке, на набережной канала Грибоедова и на улице Восстания. Владельцев заведений оштрафуют на сумму до 300 тысяч, а 198 посетителей — на 4 тысячи по статье 8.6.1 п. 2 закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях (неисполнение нормативных актов городского правительства, направленных на обеспечение режима повышенной готовности).

Напомним, перед Новым годом власти Петербурга откорректировали постановление № 121 и разрешили кафе и ресторанам с 4 января работать до 23 часов.

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По инф. rosbalt.ru

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