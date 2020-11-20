Чудовищно: петербуржца убили за замечание о маске в транспорте

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В Петербурге убили 53-летнего замдиректора научно-исследовательского сертификационного центра Андрея Хабурского после того, как он попросил двоих пассажиров в маршрутке надеть маски.
Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.
Инцидент произошел около десяти вечера 17 ноября. Замдиректора научно-исследовательского сертификационного центра попросил двоих пассажиров надеть маски, те отказались, завязалась ссора.
Научный работник дал пассажиру пощечину, тот перепрыгнул через сиденье и погнался за ним. Он ударил петербуржца ножом в спину около дома 10 на Индустриальном проспекте. Мужчина скончался.
Подозреваемых задержали 18 ноября. Следствие считает, что петербуржца зарезал 40-летний безработный, который приехал со своей 34-летней знакомой из Оренбургской области. Женщину отпустили. Мужчина был судим за наркотики и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК). Расследование продолжается.
Некоторые люди упорно не хотят соответствовать реалиям нашего времени, видимо, не понимают, что пандемия коронавируса - это серьезно. Но диссиденты, впрочем, были всегда. Но если ты живешь в обществе, то нужно подчиняться его законам, и носить маску. Ведь если кто-то перенесет коронавирус бессимптомно, то другой может от него умереть... И вот в итоге мы зачастую сталкиваемся с такой, мягко говоря, неадекватной реакцией людей. Сил родным погибшего пережить это внезапное горе!
Записи актов гражданского состояния в России вскоре станут цифровыми, заявил глава ФНС Даниил Егоров. Это означает скорый уход в историю бумажных свидетельств о разводе, но традиционные свидетельства о браке, скорее всего, останутся.
Арбитражный суд отклонил иск бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова, требовавшего признать незаконным лицензионный договор, на основании которого компания «Честная музыка» запрещает артисту исполнять песни группы.
В Челябинске на 83-м году жизни скончался известный археолог, доктор исторических наук, основатель историко-археологического культурного заповедника «Аркаим» Геннадий Зданович, сообщили в Челябинском госуниверситете.
Сотрудник комбината «Ураласбест» Виктор Всеволодович Красовский проработал на предприятии более 50 лет. В 1951 году, сразу после окончания Новочеркасского горного техникума, он пришел мастером в Южное рудоуправление. Сегодня заслуженный специалист комбината удостоен памятной серебряной медали «За стаж работы свыше 50 лет».
Михаил Боярский ответил на критику Станислава Садальского, уличившего коллегу в богатстве. Как сообщил актер в интервью Daily Storm, он не скрывает доходов, а финансовая поддержка семье со стороны сына приятна.
19 ноября в Петербурге был побит температурный рекорд 1979 года, воздух в Северной столице прогрелся до 10,9 градусов выше нуля, сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку после обращения актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая заявила о возможных махинациях с ее недвижимостью. Об этом сообщается на сайте СК.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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