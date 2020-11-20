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Чудовищно: петербуржца убили за замечание о маске в транспорте
По инф. polit.ru   
20 Ноября 2020 г.
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В Петербурге убили 53-летнего замдиректора научно-исследовательского сертификационного центра Андрея Хабурского после того, как он попросил двоих пассажиров в маршрутке надеть маски.

Кошмарно: в Петербурге приезжие зарезали мужчину... за просьбу надеть маску!Кошмарно: в Петербурге приезжие зарезали мужчину... за просьбу надеть маску!

Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около десяти вечера 17 ноября. Замдиректора научно-исследовательского сертификационного центра попросил двоих пассажиров надеть маски, те отказались, завязалась ссора.

Научный работник дал пассажиру пощечину, тот перепрыгнул через сиденье и погнался за ним. Он ударил петербуржца ножом в спину около дома 10 на Индустриальном проспекте. Мужчина скончался.

Подозреваемых задержали 18 ноября. Следствие считает, что петербуржца зарезал 40-летний безработный, который приехал со своей 34-летней знакомой из Оренбургской области. Женщину отпустили. Мужчина был судим за наркотики и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Кошмарно: в Петербурге приезжие зарезали мужчину... за просьбу надеть маску!

Возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК). Расследование продолжается.

Некоторые люди упорно не хотят соответствовать реалиям нашего времени, видимо, не понимают, что пандемия коронавируса - это серьезно. Но диссиденты, впрочем, были всегда. Но если ты живешь в обществе, то нужно подчиняться его законам, и носить маску. Ведь если кто-то перенесет коронавирус бессимптомно, то другой может от него умереть... И вот в итоге мы зачастую сталкиваемся с такой, мягко говоря, неадекватной реакцией людей. Сил родным погибшего пережить это внезапное горе!

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Polit.ru

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