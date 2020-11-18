Петербуржец купил кроссовки с запиской от китайского заключенного

Житель Петербурга заказал обувь и обнаружил в коробке записку с просьбой о помощи. Текст составлен на английском языке.

«Помогите. Я в тюрьме в Китае. Пожалуйста, помогите», — следует из послания с подписью «Уйгур».

По данным Telegram-канала, петербуржец обратился в магазин, написал дистрибьютеру, чтобы прояснить судьбу неизвестного, которого «могут держать в неволе и заставляют заниматься производством обуви». Отклика обеспокоенный житель не получил, поэтому опубликовал послание в интернете.

Еще о похожем случае:

Комментаторы в соцсетях призвали спасти уйгура, хотя в достоверность истории поверили не все. Кое-кто принялся иронизировать.

«У нас 145 миллионов в рабстве живут, кто бы нашей стране помог», — написала девушка.

Уйгуры проживают на территории автономного района в Китае. Народ, исповедующий мусульманство, как считается, подвергается репрессиям со стороны официальных властей. СМИ и политики неоднократно заявляли о воспитательных лагерях, в которых принудительно содержат уйгуров.

Еще заголовки о неожиданных находках и открытиях:

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...