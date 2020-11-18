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Петербуржец купил кроссовки с запиской от китайского заключенного

По инф. rosbalt.ru   
18 Ноября 2020 г.
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Житель Петербурга заказал обувь и обнаружил в коробке записку с просьбой о помощи. Текст составлен на английском языке.

Петербуржец получил в коробке с кроссовками тревожное послание из Китая

«Помогите. Я в тюрьме в Китае. Пожалуйста, помогите», — следует из послания с подписью «Уйгур».

По данным Telegram-канала, петербуржец обратился в магазин, написал дистрибьютеру, чтобы прояснить судьбу неизвестного, которого «могут держать в неволе и заставляют заниматься производством обуви». Отклика обеспокоенный житель не получил, поэтому опубликовал послание в интернете.

Еще о похожем случае:

Комментаторы в соцсетях призвали спасти уйгура, хотя в достоверность истории поверили не все. Кое-кто принялся иронизировать.

«У нас 145 миллионов в рабстве живут, кто бы нашей стране помог», — написала девушка.

Уйгуры проживают на территории автономного района в Китае. Народ, исповедующий мусульманство, как считается, подвергается репрессиям со стороны официальных властей. СМИ и политики неоднократно заявляли о воспитательных лагерях, в которых принудительно содержат уйгуров.

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По инф. rosbalt.ru

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