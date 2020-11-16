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«Петербургского ангела» установят в память о погибших врачах
По инф. portal-kultura.ru   
16 Ноября 2020 г.
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В Санкт-Петербурге установят скульптуру «Петербургский ангел». Работа скончавшегося в мае от коронавируса Романа Шустрова появится у здания Первого меда.

«Петербургского ангела» установят в память о погибших врачах

По замыслу организаторов установки памятника, ангел будет напоминать прохожим о врачах, которые погибли, пытаясь остановить пандемию коронавируса.

Скульптура Романа Шустрова должна появиться на пересечении Карповки и Петропавловской улицы через три месяца. Перед этим его установку планируется согласовать с жителями Петроградского района.

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О предстоящей установке памятника стало известно 13 ноября. «Образ ангела напоминает о душах тех, кто погиб, сражаясь в этой войне с коронавирусом. И мы обязаны отдать дань их памяти», — заявил по этому поводу глава администрации Петроградского района Петербурга Иван Громов.

По инф. portal-kultura.ru

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