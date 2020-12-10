ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
События сферы азарта: новые слоты от Playson и Wazdan, лотереи в Латвии и Киргизии и новости от 777igra.com
-playson-wazdan-
Мир азарта представлен многочисленными наземными заведениями и виртуальными клубами, к примеру, 777igra.com/ru/. Для последних работают множество разработчиков игорных продуктов. Один из них – Playson, который представил два новых...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Петербургские математики назвали дату пика эпидемии COVID-19 в России
По инф. rosbalt.ru   
10 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Ученые рассчитали, когда произойдет пик заболеваемости в Москве, Петербурге и в целом в России.

Петербургские математики назвали дату пика эпидемии COVID-19 в России

По подсчетам ученых, два крупнейших города страны уже приблизились ко второму с начала эпидемии пику по количеству активных случаев болезни.

  • В Москве его ожидают 10–12 декабря, в Петербурге — 15–16 декабря. В эти дни число одновременно болеющих в столице составит 149-151 тыс. человек, а в городе на Неве — 64-65 тыс.

В целом по России ежедневный прирост новых случаев заболеваний в течение последних двух недель колеблется в диапазоне 24-27 тысяч. При этом 3 декабря этот показатель впервые превысил 28 тыс. человек.

«Если такой уровень прироста сохранится в течение 7-10 дней (то есть РФ окажется на плато по показателю новых заражений) и в дальнейшем начнет уменьшаться, 22 декабря страна может выйти на пик по количеству активных случаев с числом болеющих в диапазоне 514-517 тысяч», — считают ученые.

 

Напомним, за последние сутки в России зафиксировано более 28 тысяч новых случаев заражения COVID-19, умерли 456. В Москве на сегодняшний день в активной стадии болезни находятся 149 тыс. 545 человек, в Петербурге — 59 тыс. 875.

Ранее вирусологи оценили вероятность того, что пандемия закончится к концу 2021 года, а также рассказали, когда ждать спада количества заболевших коронавирусом в России. По их мнению, вирус останется с человечеством очень надолго или навсегда.

  • Коронавирусная хроника на нашем портале - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 