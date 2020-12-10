Петербургские математики назвали дату пика эпидемии COVID-19 в России

Ученые рассчитали, когда произойдет пик заболеваемости в Москве, Петербурге и в целом в России.

По подсчетам ученых, два крупнейших города страны уже приблизились ко второму с начала эпидемии пику по количеству активных случаев болезни.

В Москве его ожидают 10–12 декабря, в Петербурге — 15–16 декабря. В эти дни число одновременно болеющих в столице составит 149-151 тыс. человек, а в городе на Неве — 64-65 тыс.

В целом по России ежедневный прирост новых случаев заболеваний в течение последних двух недель колеблется в диапазоне 24-27 тысяч. При этом 3 декабря этот показатель впервые превысил 28 тыс. человек.

«Если такой уровень прироста сохранится в течение 7-10 дней (то есть РФ окажется на плато по показателю новых заражений) и в дальнейшем начнет уменьшаться, 22 декабря страна может выйти на пик по количеству активных случаев с числом болеющих в диапазоне 514-517 тысяч», — считают ученые.

Напомним, за последние сутки в России зафиксировано более 28 тысяч новых случаев заражения COVID-19, умерли 456. В Москве на сегодняшний день в активной стадии болезни находятся 149 тыс. 545 человек, в Петербурге — 59 тыс. 875.

Ранее вирусологи оценили вероятность того, что пандемия закончится к концу 2021 года, а также рассказали, когда ждать спада количества заболевших коронавирусом в России. По их мнению, вирус останется с человечеством очень надолго или навсегда.

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По инф. rosbalt.ru

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