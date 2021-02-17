Песков заверил: Парад Победы в 2021 году однозначно будет

В 2021 году совершенно точно будет проведен парад Победы. В этом заверил журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Правда, он он затруднился ответить, состоится ли праздник по традиции 9 Мая.

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По словам Пескова, точную дату проведения парада он пока не знает. «Но то, что парад будет — это однозначно. Вы знаете, что даже в 2020 году парад был, поэтому — парад будет», — подчеркнул Песков.

Напомним, парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году был перенесен с 9 мая на 24 июня в связи с пандемией коронавируса. Президент РФ Владимир Путин выбрал эту дату, так как в этот день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.

Парады Победы 9 мая прошли в прошлом году только в Минске и Ашхабаде. На остальном постсоветском пространстве массовые мероприятия были отменены.

По инф. rosbalt.ru

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