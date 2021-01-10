Песик может сделать своего хозяина привлекательнее? А как же!

Исследования показали, как породы собак влияют на симпатии к своему владельцу со стороны противоположного пола.

В частности, замечено, что женщины, владеющие собаками породы стаффордширский бультерьер, вызывают у мужчин больше интереса, чем владелицы других пород собак. Кроме того, более других оказались популярны женщины с чихуахуа. А девушки, в свою очередь, редко оставались равнодушными к мужчинам с джеком-расселом.

Исследование было проведено посредством смены фото в профиле в приложениях для знакомств. Социологи публиковали фото мужчин и женщин с разными породами собак и подсчитали, сколько лайков те получили. Они считают, что наличие собаки демонстрирует доброту и активность человека.

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По инф. rosbalt.ru

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