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Пережить десять остановок сердца и... выжить!

По инф. Российской газеты   
13 Марта 2021 г.
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В Петербурге врачи больницы Святого Георгия спасли молодого мужчину, у которого останавливалось сердце десять раз за ночь!

В Петербурге пациента спасли после десяти остановок сердца

Пациент — 30-летний мужчина, на вид полный сил и энергии. Но в прошлом у него были ситуации, когда из-за образования тромбов его жизнь висела на волоске. Это называется тромбоэмболия легочной артерии, когда легочная артерия закупоривается тромбами. Повышенная предрасположенность к тромбообразованию у мужчины объясняется генетическими факторами.

Тем не менее, петербуржец жил обычной жизнью. У него было подозрение на перелом, нужно было поехать на рентген. Во время сборов мужчина почувствовал себя плохо, родственники вызвали «скорую», петербуржца сразу госпитализировали.

  • О болезнях сердечно-сосудистой системы - по ссылке.

Оказалось, что у петербуржца коронавирус, коварная болезнь дала осложнение, сердце мужчины остановилось. Как и положено в таких случаях, врачи немедленно начали реанимацию. Спустя минут 40 сердце мужчины забилось вновь, реаниматологи выдохнули, но тут сердце опять остановилось. Начались новые реанимационные мероприятия.

И так десять раз в течение 15 часов. К утру сердце мужчины забилось самостоятельно, но еще сутки он пробыл на аппарате ИВЛ под неусыпным контролем врачей.

Впоследствии выяснилось, что сам петербуржец не помнит, что с ним происходило в реанимации и не знает, что его спасали десять раз. Единственное, что напоминало о битве со смертью, — это сильные боли в груди после реанимации.

Сейчас мужчина выздоровел и выписался домой.

А еще о необычных и воодушевляющих случаях из медицинской практики можно прочитать здесь:

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