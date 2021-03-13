В Петербурге врачи больницы Святого Георгия спасли молодого мужчину, у которого останавливалось сердце десять раз за ночь!
Пациент — 30-летний мужчина, на вид полный сил и энергии. Но в прошлом у него были ситуации, когда из-за образования тромбов его жизнь висела на волоске. Это называется тромбоэмболия легочной артерии, когда легочная артерия закупоривается тромбами. Повышенная предрасположенность к тромбообразованию у мужчины объясняется генетическими факторами.
Тем не менее, петербуржец жил обычной жизнью. У него было подозрение на перелом, нужно было поехать на рентген. Во время сборов мужчина почувствовал себя плохо, родственники вызвали «скорую», петербуржца сразу госпитализировали.
- О болезнях сердечно-сосудистой системы - по ссылке.
Оказалось, что у петербуржца коронавирус, коварная болезнь дала осложнение, сердце мужчины остановилось. Как и положено в таких случаях, врачи немедленно начали реанимацию. Спустя минут 40 сердце мужчины забилось вновь, реаниматологи выдохнули, но тут сердце опять остановилось. Начались новые реанимационные мероприятия.
И так десять раз в течение 15 часов. К утру сердце мужчины забилось самостоятельно, но еще сутки он пробыл на аппарате ИВЛ под неусыпным контролем врачей.
Впоследствии выяснилось, что сам петербуржец не помнит, что с ним происходило в реанимации и не знает, что его спасали десять раз. Единственное, что напоминало о битве со смертью, — это сильные боли в груди после реанимации.
Сейчас мужчина выздоровел и выписался домой.
А еще о необычных и воодушевляющих случаях из медицинской практики можно прочитать здесь:
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Пережить десять остановок сердца и... выжить!
В Петербурге врачи больницы Святого Георгия спасли молодого мужчину, у которого останавливалось сердце десять раз за ночь!
-
Видео: мамы-тюленихи вскармливают детенышей в Приморье
Ученые, которые работают в Дальневосточном морском заповеднике, смогли сделать уникальное видео, на котором сразу три самки-тюленихи кормят своих детенышей.
-
В Петербурге остекленные балконы в старых домах оставили в покое
В Петербурге владельцы квартир в хрущевках и брежневках, где самовольно застеклены балконы, могут выдохнуть: демонтировать ничего не придется!
-
Марк Горонок «похоронил» жену и дочь ради денег на алкоголь
Актёр Марк Горонок уже много лет страдает от алкогольной зависимости - по крайней мере, об этом говорит его супруга. Анна рассказала журналистам, что собирается развестись с мужем, так как ей надоел такой образ жизни, постоянные запои и скандалы.
-
Блогеру целых 108 лет – и такое бывает
А зовут долгожительницу-блогера Дагни Карлссон. Она проживает в Швеции. Встала дама на интереснейшую блогерскую стезю, когда ей исполнилось 100 лет. А до этого, в 99, изучила работу с компьютером. Ай-да бабушка!
-
Шоу «Точь-в-точь» изжило себя?
Часто приходится слышать, что мы, дескать, телевизор не смотрим или давно этот зомбоящик вообще выбросили, но когда в соцсетях появляется заметка по поводу какой-нибудь телепрограммы, то она вызывает отклики. И это говорит о том, что телевизор у нас всё ещё смотрят, другое дело – с каким выражением лица.
-
Мошенники смогли развести на деньги даже генерала МВД!
Телефонные мошенники совсем распоясались. Они не боятся звонить даже людям высоких чинов и рангов. На этот раз они попали на генерала МВД из Петербурга. И что вы думаете? Он продиктовал им пин-код своей банковской карты!
-
«Так что вызывай, я готов!»: почему Басилашвили редко пропускал съёмки у Рязанова?
Олег Басилашвили был одним из главных любимчиков Эльдара Рязанова. Режиссёр признавал способности актёра и с радостью встречал его практически в каждой своей картине.
-
В Японии зацвела первая сакура — зрелище восхитительное!
На этой неделе на западе Японии распустились первые цветы сакуры, которую местные жители считают символом своей страны.
-
Вдова Александра Абдулова отказалась комментировать слухи о своём новом романе
Вдова известного актёра Александра Абдулова Юлия всегда вела непубличный образ жизни и даже в браке никогда не стремилась к славе. О том, чем она занимается сейчас, и вовсе практически ничего не слышно...
-
Испытание прямой кишки (нервным не читать!)
Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.
-
Вечер с книгой в руках: от вопросов российской интеллигенции до заоблачных тайн авиации
Очередную пятницу мы проведём в интеллектуальных объятьях познавательной и интересной литературы. Сегодня вы узнаете о российской интеллигенции, взглянете на секреты оптических иллюзий и погрузитесь в историю мировой авиации.
-
Пожилую учительницу арестовали из-за крупной аферы с деньгами
Учительницу русского языка и литературы с 43-летним стажем из Волгограда обвиняют в многомиллионной афере.
-
Памела Андерсон распродаёт имущество и покидает США
Актриса и секс-символ Памела Андерсон выставила на продажу свой роскошный особняк в Калифорнии. Памела со своим новым супругом приняли решение вернуться в Канаду, откуда она родом. Там они поселятся в доме бабушки на острове Ванкувер.
-
Российская шпионская сеть на английской земле: страшилки британских СМИ
Английская контрразведка MI-5 на днях выпустила рекомендации по безопасности для россиян, проживающих в Великобритании. Она предупреждает о возросшей опасности для противников Кремля со стороны российских спецслужб. О том, как британские СМИ нагнетают шпиономанию, беседа с ветераном-разведчиком, полковником в отставке Иваном Шапошниковым.
-
Сибиряки убили маму двоих детей ради машины. И вот им вынесли приговор
В начале 2019 года весь Новосибирск был в ужасе - двое отморозков убили молодую женщину, которая хотела продать свою машину. Удавка и электрошокер - и мамы двоих детей не стало. И вот, спустя два года, убийцы наказаны.
-
Вакцина AstraZeneca оказалась опасной из-за риска появления тромбов
Большую тревогу вызвала у жителей Европы вакцина от коронавируса концерна AstraZeneca. Вслед за Данией еще одна скандинавская страна — Норвегия, а затем и Италия приостановили вакцинацию этим препаратом. Дело в том, что у привитых людей появляются тромбы.
-
Западное СМИ: главный инструмент удержания власти Путиным — это репрессии?
Политсезон в России в этом году очень бурный. Например, много событий произошло с возвращением в страну Алексея Навального. Затем последовал арест оппозиционера, по стране прокатились многочисленные акции протеста, где задержание опального блогера сыграло роль спускового крючка – люди выходили на улицы не только в его поддержку, но и чтобы выразить недовольство своей жизнью, системой. Было жесткое подавление инакомыслия в виде задержаний, да таких масштабных, что оказались переполнены тюремные камеры. Что происходит? Чего ожидать дальше? Предлагаем ознакомиться с точкой зрения одного из западных СМИ.
-
Истребитель Су-27 назвали «самым большим кошмаром НАТО»
Российский истребитель Су-27 представляет собой «самый большой кошмар НАТО». Такое суждение появилось на страницах американской прессы. И с этим сложно поспорить, согласитесь
-
Какую модель iPhone лучше приобрести?
Впервые iPhone был представлен общественности в 2007 году и с тех пор стал одним из самых популярных смартфонов во всём мире. Несмотря на дороговизну, он продолжает бить рекорды продаж даже в периоды финансовых кризисов. Обычно компания Apple выпускает до двух новых моделей ежегодно, весной и осенью. При этом в марте чаще всего выходят более дешёвые смартфоны. Однако приобрести хороший iPhone не так уж и просто. На прилавках магазинов можно встретить огромное разнообразие моделей и не всегда они могут стать выгодной покупкой, поэтому многие сразу же теряются выбирая модный гаджет.