Переработанный мусор пошел на материал для ремонта дорог. Экологично!

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Ученые Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова разработали материал на основе вторичного сырья, который поможет в ремонте и создании дорожного полотна.
Они создали новую битумно-полимерную композицию, которая обладает высокопрочными свойствами и повышенной стойкостью к различным погодным катаклизмам. Материал предназначен для производства дорожного полотна и тротуарной плитки.
«Нам удалось определить оптимальное соотношение различных компонентов в битумном вяжущем наполнителе для того, чтобы обеспечить эффективное поглощение СВЧ электромагнитного излучения и создание самозалечивающихся асфальтобенных дорожных покрытий», — пояснил ведущий научный сотрудник РЭУ имени Г.В. Плеханова Анатолий Ольхов.
Авторы предлагают поэтапно внедрить разработку в практику и использовать ее при строительстве и ремонте дорог.
В марте ученые Национального технологического исследовательского университета «МИСиС» представили технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов. Она сможет перерабатывать мусор без вредных выбросов и одновременно получать тепло- и электроэнергию.
А уральские ученые в 2019 году предложили делать из отходов бензин, дизельное, котельное топливо, битум.
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«Разнотык» — вот «хроническая беда» России, считает зампредседателя Совбеза, экс-премьер и экс-президент Дмитрий Медведев. (И грустно, и смешно, что тут еще скажешь. Только страдаем от этого "разнотыка" мы с вами... прим. МГ.)
Полиция проводит проверку по факту конфликта врача-реаниматолога с отцом девятилетнего ребенка, к которому по вызову и приехала бригада скорой помощи. Оба участника драки, произошедшей в ночь с 12 на 13 декабря, написали заявления друг на друга.
Супруга Евгения Петросяна всё свободное время посвящает уходу за ребёнком, но Татьяна не забывает и о своих страницах в социальных сетях. Совсем недавно Брухунова опубликовала в Инстаграме фотографию, на которой она очень похожа на героиню сказки «Буратино» – черепаху Тортиллу.
Президент России Владимир Путин дал 17 декабря традиционную большую пресс-конференцию. Глава государства рассказал о своем видении ситуации с отравлением Навального, о коронавирусе, о борьбе с бедностью. Также Путин затронул тему мусорной реформы, а положения дел на Украине и в Армении, анонсировал новые выплаты семьям с детьми, а главное - высказался о том, останется ли у власти.
Московская ГИБДД начала применять видеокамеры, чтобы рассылать водителям штрафы за непристегнутый ремень и разговор по телефону без hands free. С начала декабря за эти нарушения уже выписано более 2 тыс. постановлений.
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Образовательно-просветительский международный проект «Вместе. To gather» представляет русскоговорящим детям-билингвалам культурное и научное наследие России. Участие в нем может вдохновить на изучение русского языка детей из разных стран. Проект организован в дистанционном формате при содействии Министерства просвещения Российской Федерации. Партнерскую поддержку оказывают компании-партнеры: цифровая платформа «Умная страна», детский развивающий центр «Академия маленьких наук», группа компаний «Просвещение», Институт русского языка им. А. С. Пушкина в Мадриде и «Центр содействия развитию русско-кыргызских взаимоотношений «Мекеним АЛА-ТОО».
Отравление оппозиционного политика Алексея Навального стало одним из самых заметных событий года. Вокруг этого события много шума, в котором трудно разобраться (сторонники оппозиционера винят во всем Кремль и спецслужбы), его противники бурно все отрицают, говоря о подтасовках и ущербе для репутации России. На днях обнародованы новые результаты журналистского расследования, которые вызвали бурю споров. Что же это за факты? Попробуем разобраться — тщательно стараясь не торопиться с выводами.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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