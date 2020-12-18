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Переработанный мусор пошел на материал для ремонта дорог. Экологично!

По инф. polit.ru   
18 Декабря 2020 г.
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Ученые Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова разработали материал на основе вторичного сырья, который поможет в ремонте и создании дорожного полотна.

В России создали из мусора материал для ремонта дорог

Они создали новую битумно-полимерную композицию, которая обладает высокопрочными свойствами и повышенной стойкостью к различным погодным катаклизмам. Материал предназначен для производства дорожного полотна и тротуарной плитки.

«Нам удалось определить оптимальное соотношение различных компонентов в битумном вяжущем наполнителе для того, чтобы обеспечить эффективное поглощение СВЧ электромагнитного излучения и создание самозалечивающихся асфальтобенных дорожных покрытий», — пояснил ведущий научный сотрудник РЭУ имени Г.В. Плеханова Анатолий Ольхов.

Авторы предлагают поэтапно внедрить разработку в практику и использовать ее при строительстве и ремонте дорог.

  • В марте ученые Национального технологического исследовательского университета «МИСиС» представили технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов. Она сможет перерабатывать мусор без вредных выбросов и одновременно получать тепло- и электроэнергию.

А уральские ученые в 2019 году предложили делать из отходов бензин, дизельное, котельное топливо, битум.

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Polit.ru

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