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Пенсия — время написания мемуаров. Черканем о себе?
По инф. Российской газеты   
14 Января 2021 г.
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Для москвичей старшего возраста откроется первый общегородской онлайн-клуб мемуаристики «Линия жизни». Его создали Главархив Москвы и столичный департамент труда и социальной защиты населения.

Москвичей научат писать мемуары

Как рассказали в пресс-службе Главархива, идею подсказали сами жители Москвы. Занятия начнутся с 21 января в онлайн-формате, вести их будут специалисты Главархива. Участники встреч узнают о том, как приступить к написанию мемуаров, как рассказать историю семьи и говорить о разных событиях своей жизни. С согласия авторов работы примут на вечное хранение в Главархив Москвы. Мемуары будут использовать в разных социально значимых проектах, на выставках, в публикациях.

Как сообщает портал мэра Москвы, записаться на первое занятие можно по телефону городского клубного пространства «Мой социальный центр» +7 (499) 138-00-01.

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