Пенсионеру стало плохо в самолете по пути в Москву. Не спасли...

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил вынужденную посадку рейс Омск-Москва. Причиной стала внезапная смерть одного из пассажиров.
Скончался мужчина, которому было 61 год. Как передает региональное следственное управление на транспорте СК РФ, он неожиданно потерял сознание в самолете.
«После посадки сотрудники медицинского пункта аэропорта вместе с врачами „скорой“ поднялись на борт и констатировали смерть», — уточнили в ведомстве.
В самолете Airbus320 находилось 159 пассажиров.
Сейчас правоохранительные органы разбираются в случившемся. Опрашивают, в частности, работников Кольцово, медперсонал, других пассажиров и членов экипажа, а также — жену погибшего. Назначена судмедэкспертиза.
Смерть на борту самолета - не такое уж и редкое явление. Ведь никогда не знаешь, когда за тобой придет костлявая.
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