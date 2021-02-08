Пенсионерка выбросила с балкона полмиллиона рублей. Лже-полицейский мозги запудрил!

На юго-востоке Москвы пенсионерка сбросила мошенникам с балкона 500 тысяч рублей. Лже-офицер попросил старушку помочь в проведении «спецоперации».

Как сообщает портал «МВД-Медиа», 84-летней жительнице района Текстильщики позвонил мошенник и представился полицейским. Лжеофицер попросил помочь в проведении «спецоперации». Мнимый полицейский уверял: он и его коллеги якобы ловят преступников. Женщину попросили следовать всем указаниям мошенников, чтобы потом их поймали.

Пенсионерка, следуя инструкциям, сбросила с балкона своей квартиры на Волгоградском проспекте более 500 тысяч рублей. Деньги были похищены. Поняв, что стала жертвой обмана, пожилая москвичка заявила в полицию.

Во время оперативных мероприятий задержаны трое мужчин от 22 до 31 года. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. С них взяли подписку о невыезде.

За сбережениями стариков (иногда довольно большими!) уже давно идет настоящая охота. Кем только не прикидываются негодяи: и полицейскими, и коммунальщиками, и переписчиками, и сотрудниками ПФР. Поэтому никогда не надо сгоряча отдавать свои кровные, сначала обдумайте все, или посоветуйтесь с кем.



А вот заголовки о разных случаях мошенничества с пожилыми:

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