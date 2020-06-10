Пенсионерка перевела миллион с лихом «подполковнику армии США»

В Москве 55-летняя женщина заявила в полицию на афериста из Интернета, укравшего у нее более одного миллиона рублей.

По словам москвички, через приложение Linkyou она познакомилась с мужчиной, представившемся ей подполковником армии США из калифорнийского Сан-Хосе. «Американский солдат» рассказал новой знакомой, что был ранен в Афганистане и ему нужны деньги на лечение.

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В итоге, как сообщает агентство «Москва», потерпевшая перевела мошеннику $3,5 тыс., а позже даже оформила потребительский кредит на 1,3 млн рублей и отправила деньги. После получения денег мужчина перестал выходить на связь, и москвичка осознала, что стала жертвой аферы.

По инф. rosbalt.ru

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