Пенсионерка отсудила больше полумиллиона за травму в лифте

Астраханской пенсионерке через суд удалось взыскать 587 тысяч рублей с компании, обслуживающей лифты. Женщина сломала бедро из-за того, что неисправный лифт не вовремя захлопнул дверцы.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на облпрокуратуру, женщина получила травму: из-за того, что дверцы неисправного лифта не вовремя захлопнулись, она сломала бедро. Пострадавшая теперь может передвигаться с использованием спецсредств.

Кроме того, директор лифтовой компании получил два года лишения свободы условно за оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

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