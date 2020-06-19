Пенсионерка отсудила больше полумиллиона за травму в лифте

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Астраханской пенсионерке через суд удалось взыскать 587 тысяч рублей с компании, обслуживающей лифты. Женщина сломала бедро из-за того, что неисправный лифт не вовремя захлопнул дверцы.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на облпрокуратуру, женщина получила травму: из-за того, что дверцы неисправного лифта не вовремя захлопнулись, она сломала бедро. Пострадавшая теперь может передвигаться с использованием спецсредств.
Кроме того, директор лифтовой компании получил два года лишения свободы условно за оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности.
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