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Пенсионерка отправилась в магазин... ползком!
По инф. rosbalt.ru   
10 Июня 2020 г.
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Пенсионерка Людмила Гаврилова из Чайковского в Пермского края отправилась в магазин ползком. Дело в том, что женщина парализована уже шесть лет.

Пенсионерка из Пермского края ползком добиралась до магазина (видео)

О пенсионерке узнали из видео в соцсетях. Его автор Вячеслав Нечкин заметил женщину на улице, когда та ползла в магазин. По словам пенсионерки, волонтеры покупали ей продукты, но не те, которые она хотела. Тогда мужчина предложил ей обратиться к людям, которые помогают с закупкой продуктов. Пожилая женщина сначала отказалась, но в итоге согласилась на его предложение.

«Я побежал, нашел ручку, обменялись с ней телефонами. Предложил: „Давайте, все-таки куплю вам продукты“, а она сказала: „Я сама“. Ей до магазина осталось ползти не более 50 метров. Магазинчик находится на углу дома», — рассказал телеканалу Нечкин. Он добавил, что женщина пообещала потом воспользоваться его волонтерской услугой.

«Я в жизни своей первый раз такое явление увидел. Я не думаю, что удовольствие она какое-то получает. Со стороны это было просто ужасно», — сказал автор видео.

Сама пенсионерка рассказала телеканалу, что просто вышла на улицу прогуляться и «размять свои косточки».

«Я ползала, все нормально. Из мухи слона не надо раздувать, — отметила она. — Ползать могу — ползаю. А тут выползла на улицу, погода хорошая. Решила сползать до магазина, так сказать, развеяться, что ли, посмотреть, что в магазинах. Я ведь не бывала шесть лет, мне тоже интересно. Голова-то у меня работает нормально».

Женщина добавила, что ничего не просила — «ни помощи, ни подачки».

В администрации Чайковского городского округа, комментируя видео, что пенсионерка отказалась от помощи социальных служб, ей помогают родственники и соседи. Там также добавили, что для перемещений она имеет инвалидную коляску, но не всегда ею пользуется.

Оказаться парализованным - такого никому не пожелаешь. Качество жизни снижается колоссально, а обузой никому быть не хочется, вот и передвигаются старики так, ползком... Не привыкли потому что просить постоянно...

По инф. rosbalt.ru

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