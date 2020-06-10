Пенсионерка отправилась в магазин... ползком!

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Пенсионерка Людмила Гаврилова из Чайковского в Пермского края отправилась в магазин ползком. Дело в том, что женщина парализована уже шесть лет.
О пенсионерке узнали из видео в соцсетях. Его автор Вячеслав Нечкин заметил женщину на улице, когда та ползла в магазин. По словам пенсионерки, волонтеры покупали ей продукты, но не те, которые она хотела. Тогда мужчина предложил ей обратиться к людям, которые помогают с закупкой продуктов. Пожилая женщина сначала отказалась, но в итоге согласилась на его предложение.
«Я побежал, нашел ручку, обменялись с ней телефонами. Предложил: „Давайте, все-таки куплю вам продукты“, а она сказала: „Я сама“. Ей до магазина осталось ползти не более 50 метров. Магазинчик находится на углу дома», — рассказал телеканалу Нечкин. Он добавил, что женщина пообещала потом воспользоваться его волонтерской услугой.
«Я в жизни своей первый раз такое явление увидел. Я не думаю, что удовольствие она какое-то получает. Со стороны это было просто ужасно», — сказал автор видео.
Сама пенсионерка рассказала телеканалу, что просто вышла на улицу прогуляться и «размять свои косточки».
«Я ползала, все нормально. Из мухи слона не надо раздувать, — отметила она. — Ползать могу — ползаю. А тут выползла на улицу, погода хорошая. Решила сползать до магазина, так сказать, развеяться, что ли, посмотреть, что в магазинах. Я ведь не бывала шесть лет, мне тоже интересно. Голова-то у меня работает нормально».
Женщина добавила, что ничего не просила — «ни помощи, ни подачки».
В администрации Чайковского городского округа, комментируя видео, что пенсионерка отказалась от помощи социальных служб, ей помогают родственники и соседи. Там также добавили, что для перемещений она имеет инвалидную коляску, но не всегда ею пользуется.
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