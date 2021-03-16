Пенсионера-хулигана отправили лечиться к психиатру: чуть человека не угробил!

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вакцинация от коронавируса среди пожилых: пан или пропал?
2021-03-03-14-22-02
Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
Как меня лечили от ковида
2021-02-25-23-27-46
Не удалось мне избежать коварного ковида – подцепил я все же эту заразу! И это несмотря на то, что чуть ли не с самого начала пандемии очень редко выходил из дома. Дети порой приносили продукты и все необходимое, оставляя все это перед дверью. Один раз даже воспользовался услугами курьера. И все же не...
Полицейские не приехали на вызов в квартиру, где несколько часов убивали девушку
2021-02-25-14-20-15
В Кемерово двое полицейских, которые могли предотвратить убийство девушки, стали фигурантами уголовного дела о халатности. Они фактически проигнорировали сообщения о драке в квартире, в результате которой 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее бывший парень Владислав...
Чудовищно: Многодетная мать раздела детей и бросила их умирать в лесу
2021-02-15-01-32-22
Настоящая трагедия едва не разыгралась в Новой Москве. Мать бросила троих своих детей замерзать в лесу. Она раздела их догола и бросила в снег. Двум мальчикам этой горе-родительницы 10 лет и 2,5 года, а девочке - всего 11 месяцев. Что заставило женщину решиться на такой...
В Москве обломки фасада дома расплющили машину пенсионера
2021-03-09-03-14-32
  В центре столицы на днях произошло серьезное ЧП – часть фасада обрушилась на автомобиль пенсионера в двух шагах от детской площадки. Дом этот отремонтировали всего год назад. Глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин винит со всем Сергея Собянина. Но так ли виноват московский...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Пенсионера-хулигана отправили лечиться к психиатру: чуть человека не угробил!

Алексей Трапезников, Российская газета   
16 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

В Перми пенсионера-хулигана наказали за то, что по его вине едва не погиб промышленный альпинист (это люди, которые на высоте моют окна и выполняют строительные работы - прим. МГ.)

Пенсионер перерезал верёвки промышленным альпинистам. Хулиган? Да хуже!

Суд признал виновным 70-летнего местного жителя, который перерезал трос промышленного альпиниста из-за шумных работ.

Мужчину раздражал шумом строительных работ, который создавали рабочие при ремонте фасада дома. Он вступил с ними в словесную перепалку, а позже, когда его требование прекратить работы не возымело действие, поднялся на крышу дома и перерезал трос для высотных работ одного из рабочих. Пострадавший пролетел вниз несколько этажей. Его жизнь спас напарник и второй страховочный трос.

Суд приговорил виновного к одному году и шести месяцам ограничения свободы, а также обязал выплатить пострадавшему компенсацию в размере 40 814 рублей и пройти лечение в психиатрической клинике.

Увы, порой реакция пожилых людей на события и действия других людей бывает неадекватной. Но перед тем, как совершить какой-то поступок, нужно думать о его последствиях, ведь они могут быть непоправимы. Эмоции эмоциями, но разум должен преобладать... даже если гнев зашкаливает.

Вот ещё пара заголовков, доказывающих, что нельзя идти на поводу у эмоций:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 