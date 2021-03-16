Пенсионера-хулигана отправили лечиться к психиатру: чуть человека не угробил!

В Перми пенсионера-хулигана наказали за то, что по его вине едва не погиб промышленный альпинист (это люди, которые на высоте моют окна и выполняют строительные работы - прим. МГ.)
Суд признал виновным 70-летнего местного жителя, который перерезал трос промышленного альпиниста из-за шумных работ.
Мужчину раздражал шумом строительных работ, который создавали рабочие при ремонте фасада дома. Он вступил с ними в словесную перепалку, а позже, когда его требование прекратить работы не возымело действие, поднялся на крышу дома и перерезал трос для высотных работ одного из рабочих. Пострадавший пролетел вниз несколько этажей. Его жизнь спас напарник и второй страховочный трос.
Суд приговорил виновного к одному году и шести месяцам ограничения свободы, а также обязал выплатить пострадавшему компенсацию в размере 40 814 рублей и пройти лечение в психиатрической клинике.
Увы, порой реакция пожилых людей на события и действия других людей бывает неадекватной. Но перед тем, как совершить какой-то поступок, нужно думать о его последствиях, ведь они могут быть непоправимы. Эмоции эмоциями, но разум должен преобладать... даже если гнев зашкаливает.
Вот ещё пара заголовков, доказывающих, что нельзя идти на поводу у эмоций:
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