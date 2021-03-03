Паулина Андреева родила сына Фёдору Бондарчуку

Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Сразу два скандалы коснулись на этой неделе Российской православной церкви. Сперва журналисты обнаружили под Геленджиком якобы личную дачу патриарха Кирилла стоимостью порядка 22 миллиардов, а затем бывший протоиерей рассказал о гей-лобби среди церковников. Рассказываем подробнее.
В городе Вуктыл жители уже несколько недель страдают от критических перебоев с отоплением и подачей горячей воды. В результате подъезды жилых домов выглядят как ледяные пещеры со сталактитами, а в квартирах можно лепить снеговиков.
Власти завели разговоры о пятидневной рабочей неделе для школьников, Минпросвещения вдвое сокращает число специальностей в колледжах, старшеклассники отказываются от ОБЖ, а ЕГЭ пройдет по расписанию — главные новости в сфере образования на первую пятидневку марта.
У многих из нас есть определенный талисман, который защищает своего владельца от всевозможных неудач. Вот и звёзды находят для себя разные безделушки, в которых, по их мнению, скрывается немалая мистическая сила.
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что уже подготовил документ об освобождении от всех должностей в 2036 году. (Да, оптимизма Владимиру Вольфовичу не занимать. Главное, чтобы здоровье не подвело! - прим. МГ.)
Российские научные сотрудники отреагировали на публичные скандалы вокруг своих зарплат. Открытое письмо Путину опубликовал доктор технических наук, главный научный сотрудник научно-испытательного центра «Гипроцемент-Наука» Иосиф Абрамсон.
Правительство не одобрило закон о снижении пенсионного возраста, назвав это «дополнительными расходами», военные и полицейские, отслужившие в Южной Осетии, смогут выбирать, какую получать пенсию — российскую или южноосетинскую, а федерация независимых профсоюзов России согласовала проект о включении в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профессионального обучения и дополнительного профобразования при сохранении за сотрудником места и зарплаты.
Депутат Законодательного собрания Петербурга Оксана Дмитриева объяснила глубинную причину протестных акций, которые прокатились зимой по всей России. По ее мнению, у людей накопилось недовольство, и оно вызвано рядом факторов.
Старшая дочь Бориса Немцова Жаннна на днях пообещала, что журналисты вскоре представят новые данные об убийстве ее отца. И вот «Медиазона» опубликовала собственную хронологию звонков и поездок группы, причастной к убийству политика Бориса Немцова.
Школьник Арсений Костыря из деревни Грановщина в Иркутской области попал в Книгу рекордов России как самый высокий 13-летний мальчик в стране. Мама мальчика признается: от девчонок в школе отбоя нет — ее сына принимают за старшеклассника.
Каждый город России может вызвать свои ассоциации. Например, Санкт-Петербург навевает мысли о дворцах и бандитах, Иваново – о невестах. Что приходит на ум, когда слышишь про Одессу или Ростов – тоже много всего замечательного. Например, Одесса – город-герой, большой морской порт, неповторимый юмор, своеобразный говор. Ростов – прекрасный утопающий в зелени город, здесь мягкий климат, благодатная земля и величественная река Дон. Но при этом также вспоминается еще, что Ростов-папа, а Одесса-мама. Истории неизвестно, кто из уголовной среды первым так эти города остроумно назвал. Но блатное выражение практически сразу прочно вошло в сознание не только воровской среды, но и обычного человека.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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