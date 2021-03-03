Паулина Андреева родила сына Фёдору Бондарчуку

Известный режиссер Федор Бондарчук и 32-летняя супруга, актриса Паулина Андреева стали родителями. В минувший вторник, 2 марта, на свет появился их сын.

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Пара назвала ребенка Иваном. Новостью счастливая мать поделилась со своими подписчиками в Instagram.

Андреева указала в посте пол, имя и дату рождения малыша. Публикацию она сопроводила своей черно-белой фотографией с округлившимся животом.

Отметим, что у Андреевой это первенец, а у 53-летнего Бондарчука от первого брака есть сын и дочь.

По инф. rosbalt.ru

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