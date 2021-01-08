Патриарх Кирилл призвал Лукашенко не затягивать выход из политического кризиса

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к руководству Беларуси с советами по поводу решения политических проблем. Он предостерег от «майдана», но о самом насилии в отношении граждан не сказал ничего.
«Мы свидетели того, что произошло на Украине, — сейчас слово "майдан" стало нарицательным. Совершенно очевидно, что опыт Украины должен научить всех нас, что преобразования в обществе должны проходить таким образом, чтобы они не сопровождались нарастанием внутренней напряженности и особенно радикализацией отношений между людьми», — приводит его слова «Россия-1» (цитата по «Интерфаксу»).
Глава Русской православной церкви (РПЦ) также считает, что революции никогда не приносили странам ничего хорошего, так как требуют «долгого периода восстановления». В качестве альтернативы он назвал «улучшение» всего в стране. Он отдельно уточнил, что обращается именно к белорусским властям, отмечая, что возникающие споры нужно решать, а не копить: «Нельзя откладывать в долгий ящик то, что вызывает несогласие и напряжение в обществе».
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Владимир Гундяев) обратился к руководству Беларуси с советами по поводу решения политических проблем. Он традиционно предостерег от «майдана», осудив любые насильственные формы смены власти, но о самом насилии в отношении граждан не сказал ничего. «Мы свидетели того, что произошло на Украине, — сейчас слово "майдан" стало нарицательным.
Совершенно очевидно, что опыт Украины должен научить всех нас, что преобразования в обществе должны проходить таким образом, чтобы они не сопровождались нарастанием внутренней напряженности и особенно радикализацией отношений между людьми», — приводит его слова «Россия-1».
Глава Русской православной церкви (РПЦ) также считает, что революции никогда не приносили странам ничего хорошего, так как требуют «долгого периода восстановления».
В качестве альтернативы он назвал «улучшение» всего в стране. Он отдельно уточнил, что обращается именно к белорусским властям, отмечая, что возникающие споры нужно решать, а не копить: «Нельзя откладывать в долгий ящик то, что вызывает несогласие и напряжение в обществе».
Патриарх отметил, что нужно подходить к этому вопросу в рамках мирного диалога между властью и народом. Он призвал подключить к этому всех, включая религиозные организации.
Очередные выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК признал победителем Александра Лукашенко с 80,1% голосов, несмотря на массовые протесты оппозиции, которая обвиняет действующие власти в фальсификации результатов голосования. По всей стране до сих пор продолжаются протестные акции, хотя властям удалось выдавить из страны или отправить в СИЗО всех лидеров оппозиции.
Евросоюз не признал легитимность переизбрания Александра Лукашенко президентом Белоруссии, но будет вынужден с ним работать, заявил 21 сентября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Мы продолжаем следить за тревожными событиями в Беларуси. Предыдущие обзоры событий и мнений:
Минувший год для певицы Азизы сложился не слишком радостно. Сначала из-за пандемии она лишилась концертов, а позже отменила свадьбу за несколько дней до торжества. Своего жениха звезда уличила в неверности.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к руководству Беларуси с советами по поводу решения политических проблем. Он предостерег от «майдана», но о самом насилии в отношении граждан не сказал ничего.
Подушки могут быть не только отличными приспособлениями для сна или комфортного отдыха. Они могут нести также и декоративную функцию в интерьере. Но для этого нужно выбрать для подушек какую-нибудь интересную наволочку. Сами подушки лучше приспосабливать в украшательских целях небольшого размера.
В Сочи следователи задержали уже пятерых человек, подозреваемых в причастности к возгоранию лесов. Дело в том, что в разных районах города-курорта с 1 января произошло порядка десяти природных пожаров!
Впервые о своей любви к Алле Пугачёвой Гоген Солнцев сообщил в конце прошлого года. В одном из интервью он рассказал, что во время очередной ссоры его супруга-пенсионерка Екатерина Терешкович с яростью сорвала со стены плакат любимой певицы шоумена.
Среди скорбных сводок с войны-пандемии эта весть для моих земляков была самой горестной – врач Фургал ушел. Человек, побывавший на всех вершинах Восточных Саян, на Эльбрусе, северном Тянь-Шане и на Камчатке – теперь далеко от нас. Не позвонить, не встретиться. Это был редкий по своим душевным чертам, интеллигентности человек и врач с большой буквы. Представить Геннадия Николаевича в частной больничке, клинике, сдирающим последние деньги с больных в свою кубышку, просто невозможно. Он врач-рентгенолог высшей категории, заведующий отделением лучевой терапии, и в больницу, когда заболел сам, не ехал до последнего, уступая больничную койку, дефицитный аппарат ИВЛ другим, как ему казалось, более нуждающимся. Врач, вылетавший десятки раз руководителем спасательной группы, спас очень многих…
Чуть ли не самый известный в России ведущий прогноза погоды Александр Беляев мог бы отметить свой 72-й день рождения в начале января наступившего года. Но судьба распорядилась иначе: жизнерадостный мужчина стал жертвой онкологического заболевания, с которым упорно боролся последние годы своей жизни.
На праздник надо приготовить салат. Это символическое блюдо. И это – символ новых времён. Салат обозначает также гармонию, это ваш личный микрокосм, маленький Космос, где все есть, все по отдельности, все гармонично и в то же время связано…
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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