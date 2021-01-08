Патриарх Кирилл призвал Лукашенко не затягивать выход из политического кризиса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к руководству Беларуси с советами по поводу решения политических проблем. Он предостерег от «майдана», но о самом насилии в отношении граждан не сказал ничего.

«Мы свидетели того, что произошло на Украине, — сейчас слово "майдан" стало нарицательным. Совершенно очевидно, что опыт Украины должен научить всех нас, что преобразования в обществе должны проходить таким образом, чтобы они не сопровождались нарастанием внутренней напряженности и особенно радикализацией отношений между людьми», — приводит его слова «Россия-1» (цитата по «Интерфаксу»).

Глава Русской православной церкви (РПЦ) также считает, что революции никогда не приносили странам ничего хорошего, так как требуют «долгого периода восстановления». В качестве альтернативы он назвал «улучшение» всего в стране. Он отдельно уточнил, что обращается именно к белорусским властям, отмечая, что возникающие споры нужно решать, а не копить: «Нельзя откладывать в долгий ящик то, что вызывает несогласие и напряжение в обществе».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Владимир Гундяев) обратился к руководству Беларуси с советами по поводу решения политических проблем. Он традиционно предостерег от «майдана», осудив любые насильственные формы смены власти, но о самом насилии в отношении граждан не сказал ничего. «Мы свидетели того, что произошло на Украине, — сейчас слово "майдан" стало нарицательным.

Совершенно очевидно, что опыт Украины должен научить всех нас, что преобразования в обществе должны проходить таким образом, чтобы они не сопровождались нарастанием внутренней напряженности и особенно радикализацией отношений между людьми», — приводит его слова «Россия-1».

Глава Русской православной церкви (РПЦ) также считает, что революции никогда не приносили странам ничего хорошего, так как требуют «долгого периода восстановления».

В качестве альтернативы он назвал «улучшение» всего в стране. Он отдельно уточнил, что обращается именно к белорусским властям, отмечая, что возникающие споры нужно решать, а не копить: «Нельзя откладывать в долгий ящик то, что вызывает несогласие и напряжение в обществе».

Патриарх отметил, что нужно подходить к этому вопросу в рамках мирного диалога между властью и народом. Он призвал подключить к этому всех, включая религиозные организации.

Очередные выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК признал победителем Александра Лукашенко с 80,1% голосов, несмотря на массовые протесты оппозиции, которая обвиняет действующие власти в фальсификации результатов голосования. По всей стране до сих пор продолжаются протестные акции, хотя властям удалось выдавить из страны или отправить в СИЗО всех лидеров оппозиции.

Евросоюз не признал легитимность переизбрания Александра Лукашенко президентом Белоруссии, но будет вынужден с ним работать, заявил 21 сентября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Мы продолжаем следить за тревожными событиями в Беларуси. Предыдущие обзоры событий и мнений:

По инф. sobesednik.ru

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