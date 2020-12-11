Патологоанатом разбогател на миллион за сведения о покойниках

Новосибирский мировой суд признал похоронное предприятие виновным в нарушении коррупционного законодательства. Его оштрафовали на 20 миллионов рублей.
По материалам прокуратуры, с 2011 по 2019 год сотрудник ритуального агентства регулярно передавал деньги заведующему патологоанатомическим отделением горбольницы. Взамен тот предоставлял родственникам усопших информацию об услугах, оказываемых организацией.
- За годы такого «сотрудничества» медик получил от представителя фирмы около 1,2 миллиона рублей.
После того, как прокуратуре Заельцовского района Новосибирска удалось разоблачить коррупционную схему, было возбуждено административное дело о незаконном вознаграждении от имени юридического лица в крупном размере.
Мировой суд признал иск обоснованным и назначил в отношении похоронного дома наказание в виде 20-миллионного штрафа с конфискацией более 1,2 миллионов рублей. По ходатайству прокуратуры на имущество и денежные средства коммерческой организации был наложен арест в целях обеспечения исполнения судебного решения.
Ранее Заельцовский районный суд Новосибирска в рамках рассмотрения уголовного дела признал виновными представителя похоронного дома в посредничестве при даче взятки, а самого патологоанатома в получении взяток в крупном и особо крупном размерах.
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