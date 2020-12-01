Пандемия морю не помеха! Наташа Королёва и Тарзан отдохнули в тёплых краях

Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на новые фотографии с отдыха певицы Наташи Королевой и ее супруга, стриптизера Сергея Глушко, более известного как Тарзан.

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Пара выложила снимки с моря в своих Инстаграм-аккаунтах. Королева запечатлела себя у моря с зонтиком в руке и с длинными распущенными волосами.

Тарзан на своем фото представил в черной свободной одежде среди тропических деревьев.

Звезды сделали похожие записи к своим фотографиям, процитировав Карлсона, написав, что «улетели, но обещали вернуться».

Зато пользователи интернета решили напомнить Королевой и Тарзану в комментариях о том, что они раньше жаловались на нехватку денег из-за пандемии. «Артисты плачут, нет денег из-за пандемии, голодают бедные, как жить будут дальше, не знают». «При прибытии будут просить помощь, скажут, что нет денег, кушать нечего», — говорится в комментариях подписчиков.

По инф. rosbalt.ru

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