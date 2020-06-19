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Памела Андерсон разделась ради животных
По инф. rosbalt.ru   
19 Июня 2020 г.
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52-летняя американская актриса и фотомодель Памела Андерсон стала участницей откровенной фотосессии. Она полностью разделась, прикрыв тело руками и лепестками роз, фотографии опубликовали The Sun и другие СМИ.

Памела Андерсон разделась ради животных


Участие в откровенной фотосессии Андерсон приняла в рамках кампании против жестокого убийства животных. Это была реклама сумок из переработанного пластика и искусственной кожи.

По инф. rosbalt.ru

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  • Памела Андерсон разделась ради животных
    52-летняя американская актриса и фотомодель Памела Андерсон стала участницей откровенной фотосессии. Она полностью разделась, прикрыв тело руками и лепестками роз, фотографии опубликовали The Sun и другие СМИ.
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