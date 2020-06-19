Памела Андерсон разделась ради животных

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
52-летняя американская актриса и фотомодель Памела Андерсон стала участницей откровенной фотосессии. Она полностью разделась, прикрыв тело руками и лепестками роз, фотографии опубликовали The Sun и другие СМИ.
52-летняя американская актриса и фотомодель Памела Андерсон стала участницей откровенной фотосессии. Она полностью разделась, прикрыв тело руками и лепестками роз, фотографии опубликовали The Sun и другие СМИ.
В Петербурге руководство городской поликлиники №46 выплатит семье умершего пациента 700 тысяч рублей. Мужчина жаловался на сильную боль в верхней части живота. Позже выяснилось, что у него был инфаркт, а врачи скорой посчитали, что проблема в печени.
Популярная актриса, радиоведущая и театральный педагог Яна Поплавская в интервью поделилась секретами семейной жизни. Яна считает, что может дать много полезных советов, тем более, что 52-летняя актриса когда-то пережила тяжёлый развод после 25 лет совместной жизни с Сергеем Гинзбургом.
Должный уход престарелому родственнику не всегда можно обеспечить в домашних условиях. Иногда занятость остальных членов семьи не позволяет уделять пожилому достаточное количество времени, болезнь может предполагать серьезную терапию, которую многие не в состоянии самостоятельно провести и т.д. Ситуации разные, а один из самых оптимальных выходов – обратиться в дом престарелых.
Всегда была востребована, а в период пандемии коронавируса особенно, курьерская доставка. Этот процесс подразумевает собой целый комплекс услуг. Важно принять от отправителя груз или корреспонденцию быстро, точно продумать самый оптимальный маршрут и вручить необходимое получателю в оговоренное время.
Оппозиционный политик Алексей Навальный направил парламентским партиям и президенту РФ Владимиру Путину разработанный им законопроект, в котором предложил выплачивать всем ветеранам Великой Отечественной войны пенсию в размере 200 тысяч рублей.
«(…) В Гельзенкирхене в Рурской области есть старые угольные шахты, свой футбольный клуб Бундеслиги («Шальке 04»)…а теперь будет и своя статуя Ленина. Довольно странный исторический момент: в субботу, 20 июня, в этом городе в земле Северный Рейн-Вестфалия произойдет торжественное открытие памятника Ленину. Первого во всей Западной Германии! Причем наперекор мнению муниципалитета», — пишет корреспондент Liberation в Берлине Жоанна Люйсен.
Большинство людей, оставшихся без работы в пожилом возрасте и решивших пройти обучение на бесплатных курсах профессиональной переподготовки по направлениям служб занятости, выбирают направления, связанные с компьютерами.
В Череповце суд вынес приговор сборщику мебели, который убил свою клиентку – 62-летнюю пенсионерку. Ближайшие 9,5 лет мужчина проведет в местах лишения свободы. (Увы, когда приглашаешь в дом любого мастера для ремонта, никогда не знаешь, что у этого человека за душой и на что он способен. - прим. МГ.)
Россия стала единственной развитой страной, не оказавшей поголовной помощи гражданам во время пандемии. Тема «вертолетных денег» утратит актуальность еще не скоро, и вот что о ней думает депутат Госдумы, член комитета по труду и социальной политике Олег Шеин.
Известный российский режиссер Кирилл Серебренников поставит по собственному сценарию мини-сериал о жизни и творчестве режиссера Андрея Тарковского, картины которого занимают высокие места практически во всех списках выдающихся кинополотен.
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