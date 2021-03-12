Памела Андерсон распродаёт имущество и покидает США

Впервые iPhone был представлен общественности в 2007 году и с тех пор стал одним из самых популярных смартфонов во всём мире. Несмотря на дороговизну, он продолжает бить рекорды продаж даже в периоды финансовых кризисов. Обычно компания Apple выпускает до двух новых моделей ежегодно, весной и осенью. При этом в марте чаще всего выходят более дешёвые смартфоны. Однако приобрести хороший iPhone не так уж и просто. На прилавках магазинов можно встретить огромное разнообразие моделей и не всегда они могут стать выгодной покупкой, поэтому многие сразу же теряются выбирая модный гаджет.