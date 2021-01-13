Пахмутову и Добронравова выписали из больницы

Пожилые композитор Александра Пахмутова и поэт-песенник Николай Добронравов покинули больницу, где находились на лечении от коронавируса.

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Народная артистка СССР и ее супруг в настоящее время уже дома, сообщила журналистам знакомая семьи. По ее словам, пару выписали из больницы в новогодние праздники. «Все хорошо», — сказала она, добавив, что Пахмутова и Добронравов чувствуют себя нормально.

СМИ сообщили о болезни известной пары 23 декабря. Отмечалось, что они заразились COVID-19 в платной клинике в Барвихе.

По инф. rosbalt.ru

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