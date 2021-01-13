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Пахмутову и Добронравова выписали из больницы
|По инф. rosbalt.ru
|13 Января 2021 г.
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Пожилые композитор Александра Пахмутова и поэт-песенник Николай Добронравов покинули больницу, где находились на лечении от коронавируса.
Народная артистка СССР и ее супруг в настоящее время уже дома, сообщила журналистам знакомая семьи. По ее словам, пару выписали из больницы в новогодние праздники. «Все хорошо», — сказала она, добавив, что Пахмутова и Добронравов чувствуют себя нормально.
СМИ сообщили о болезни известной пары 23 декабря. Отмечалось, что они заразились COVID-19 в платной клинике в Барвихе.
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