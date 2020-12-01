Отца, бросившего детей в Шереметьево, приговорили к году и трем месяцам колонии

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Популярная телеведущая, политик, общественный деятель Ксения Собчак в 2019 году вышла замуж за режиссёра Константина Богомолова. Церемония бракосочетания была организована самой Собчак, поэтому неудивительно, что свадьба состоялась в пятницу 13-го числа, а жених и невеста в ЗАГС приехали на настоящем...
Его признали виновным в оставлении в опасности и краже (статьи 125 и пункт «г» части 3 статьи 158 УК).
26 января 41-летний Виктор Гаврилов двумя детьми прилетел в Шереметьево из Хабаровска. Он оставил мальчиков в аэропорту с запиской, в которой говорилось, что ему не на что содержать детей и просил устроить их в приют. Сам мужчина улетел ближайшим рейсом в Ростов.
13 февраля Виктора Гаврилова задержали. Следственный комитет завел на него уголовное дело по статье об оставлении в опасности (125 УК РФ), максимальное наказание по ней — год колонии.
Позже против Гаврилова завели еще два уголовных дела — одно по статье об истязании (117 УК РФ), а второе по статье о краже (158 УК РФ). Мужчина «причинял своей супруге и детям физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев», считает следствие. Дело о краже заведено после того, как он украл деньги у своей знакомой.
Уполномоченная по правам человека в Хабаровском крае Виктория Трегубенко рассказала, что мать мальчиков не знала о том, что произошло, так как живет отдельно от семьи. Женщина заявила, что ушла из семьи, потому что муж пил и избивал ее. Мать не видела сыновей около года и говорила новому мужу, что это не ее родные дети, а приемные.
30 января органы опеки передали детей на воспитание бабушке, которая живет в Комсомольске-на-Амуре. После этого она получила угрозы от отца мальчиков. 14 февраля мальчиков забрала мать. Гаврилова ограничили в родительских правах и взыскали алименты на детей.
Международный песенный конкурс «Детское Евровидение – 2020», финал которого состоялся 29 ноября в формате телемоста из-за пандемии коронавирусной инфекции, выиграла певица из Франции Валентина с песней J'imagine («Я представляю себе»).
Выглядеть хорошо – это не только дань моде, но и проявление уважения к окружающим, а прежде всего к самому себе. Стремятся стать лучшей версией себя ожидаемо не только женщины, но и представители сильного пола. Люди в возрасте в этом плане тоже не исключение, тем более у многих на пенсии и времени можно побольше найти.
Что с нами и когда случиться наверняка не знает никто. И поэтому в некоторых случаях стоит подстраховаться. Как? Конечно, оформив страховку. Например, на имущество или от клеща. Страхование квартиры поможет защитить от повреждения или утраты имущества в результате непредвиденных ситуаций (пожар, взрыв газа, стихийное бедствие и т.д.) А если вдруг укусил энцефалитный клещ – лечение от этой напасти может обойтись человеку дороговато, а когда есть страховка – об этом думать уже будет не надо, выплаты возьмут на себя страховщики.
Среди представителей цыганского этноса до сих пор бытуют всевозможные суеверия. Например, цыгане верят в так называемых мули, то есть оживших покойников. В связи с тем что от "живых трупов" ничего хорошего ждать не приходиться, цыгане из поколения в поколение передают способы, с помощью которых можно избавиться от назойливых мертвецов.
В последние годы онлайн-казино становятся все более и более популярными. Используя ресурс Пинап, можно играть прямо со своего мобильного телефона и не тратить время на дорогу к наземным заведениям. Это также связано с тем, что компьютерные технологии постоянно развиваются и открывают новые возможности для пользователей интернета. Такие платформы имеют широкий ассортимент игровых автоматов и в качестве поощрения предоставляют массу бонусов. Играя на платформах вроде Pin Up casino, можно принимать участие в турнирах, что делает игру ещё увлекательнее.
Лидер группы «Ленинград» в очередной раз остановился на теме «бедственного» положения, в котором оказались российские звезды. Музыкант посвятил этому новое стихотворение и опубликовал его в Инстаграме.
Наверное, очень многим людям интересно, как долго будет оставаться у власти российский президент Владимир Путин. Ведь что-то, безусловно, происходит в верхах. Но что? Стартует или уже стартовал транзит передачи высоких полномочий или идет планомерное укрепление позиций и покинуть должность руководителя государства никто и не помышляет?
На набережной Феодосии неподалеку от Картинной галереи Айвазовского торжественно открыли памятник отличившемуся в русско-персидских и русско-турецких войнах генералу от инфантерии Петру Котляревскому, который нашел в приморском городе последний приют.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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