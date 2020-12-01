Отца, бросившего детей в Шереметьево, приговорили к году и трем месяцам колонии

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре приговорил 41-летнего Виктора Гаврилова к году и трем месяцам колонии общего режима за то, что он бросил двоих детей в московском аэропорту Шереметьево.

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Его признали виновным в оставлении в опасности и краже (статьи 125 и пункт «г» части 3 статьи 158 УК).

26 января 41-летний Виктор Гаврилов двумя детьми прилетел в Шереметьево из Хабаровска. Он оставил мальчиков в аэропорту с запиской, в которой говорилось, что ему не на что содержать детей и просил устроить их в приют. Сам мужчина улетел ближайшим рейсом в Ростов.

13 февраля Виктора Гаврилова задержали. Следственный комитет завел на него уголовное дело по статье об оставлении в опасности (125 УК РФ), максимальное наказание по ней — год колонии.

Позже против Гаврилова завели еще два уголовных дела — одно по статье об истязании (117 УК РФ), а второе по статье о краже (158 УК РФ). Мужчина «причинял своей супруге и детям физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев», считает следствие. Дело о краже заведено после того, как он украл деньги у своей знакомой.

Уполномоченная по правам человека в Хабаровском крае Виктория Трегубенко рассказала, что мать мальчиков не знала о том, что произошло, так как живет отдельно от семьи. Женщина заявила, что ушла из семьи, потому что муж пил и избивал ее. Мать не видела сыновей около года и говорила новому мужу, что это не ее родные дети, а приемные.

30 января органы опеки передали детей на воспитание бабушке, которая живет в Комсомольске-на-Амуре. После этого она получила угрозы от отца мальчиков. 14 февраля мальчиков забрала мать. Гаврилова ограничили в родительских правах и взыскали алименты на детей.

Polit.ru

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