|
От коронавируса умер бывший глава РАН Владимир Фортов
|По инф. polit.ru
|30 Ноября 2020 г.
|
Умер заразившийся коронавирусом академик Владимир Фортов, который с 2013 по 2017 год возглавлял Российскую академию наук. Ему было 74 года.
«Сегодня утром скончался выдающийся советский и российский ученый Владимир Евгеньевич Фортов. Это невосполнимая потеря для России, для российской и мировой науки», — цитирует издание заместителя главы РАН Владимира Иванова.
Фортов стал академиком РАН в 1991 году. В 1996 он занимал пост министра науки и технологий, до марта 1997 года был зампредседателя правительства РФ.
Весной 2013 года Фортов стал президентом Российской академии наук и занимал это пост до 2017 года.
Загрузка...
Загрузка...
|
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравлений на сайте •