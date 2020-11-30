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От коронавируса умер бывший глава РАН Владимир Фортов
По инф. polit.ru   
30 Ноября 2020 г.
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Умер заразившийся коронавирусом академик Владимир Фортов, который с 2013 по 2017 год возглавлял Российскую академию наук. Ему было 74 года.

От коронавируса умер бывший глава РАН Владимир Фортов

«Сегодня утром скончался выдающийся советский и российский ученый Владимир Евгеньевич Фортов. Это невосполнимая потеря для России, для российской и мировой науки», — цитирует издание заместителя главы РАН Владимира Иванова.

Фортов стал академиком РАН в 1991 году. В 1996 он занимал пост министра науки и технологий, до марта 1997 года был зампредседателя правительства РФ.

Весной 2013 года Фортов стал президентом Российской академии наук и занимал это пост до 2017 года.

Polit.ru

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