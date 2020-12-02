От чего на самом деле умер Шон Коннери?

Спустя месяц после смерти легендарного актера Шона Коннери в США назвали предварительную причину трагедии.

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Как сообщает портал TMZ со ссылкой на документы, 90-летний актер скончался в результате пневмонии. При этом не уточняется, была ли болезнь вызвана коронавирусом.

В свидетельстве о смерти также говорится о нарушении ритма сердца, характеризующегося нерегулярными или частыми сердечными сокращениями.

— Пневмония — дыхательная недостаточность, пожилой возраст, фибрилляция предсердий, — сказано в графе о причинах смерти.

По официальным данным, Коннери ушел из жизни 31 октября в 01:30 (09:30 мск), последние дни он провел в своем доме на Багамских островах.

Шон Коннери был первым актером, сыгравшим агента 007 Джеймса Бонда на большом экране. Роль в его исполнении до сих пор считается эталонной.

По инф. rosbalt.ru

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