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Осень 2020 года в Москве станет самой теплой за 140 лет
По инф. Российской газеты   
24 Ноября 2020 г.
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До конца осени осталось всего шесть дней, и, согласно прогнозу метеорологов, сильных морозов в эти дни не ожидается. А раз так, то осень 2020 в Москве станет самой теплой за 140 лет с начала наблюдения за погодой в городе.

Осень 2020 года в Москве станет самой теплой за 140 лет

Об этом «РГ» сообщили в Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, самыми теплыми пока в истории столицы были осени 1938 и 1974 годов, когда температурная аномалия составила + 2,9 градуса. «В этом году осень может побить этот рекорд, сейчас осень теплее обычного на 3,5 градуса, — рассказала „РГ“ главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. — В течение недели серьезных заморозков не ждем: днем +1.+2, ночью от -3 до +1. Так что если аномалия и сократится, то это будут десятые доли. В целом осень уже можно поздравить с победой. Точная цифра аномалии будет известна в конце недели».

Как рассказала Позднякова, самым прохладным и снежным днем недели станет четверг: в ночные часы воздух может остыть до -3, высота снежных сугробов подрастет за эти сутки на 1-2 см. «Выпавший в ноябре снег уже не растает, он уйдет в зиму», — уточнила Позднякова.

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