Опубликовано видео ссоры историка Соколова с убитой аспиранткой

В Сети нашлось видео ссоры историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, снятое перед убийством девушки. Анастасия кричала, что ненавидит Соколова и не испытывает к нему любовных чувств.

Видеокадры впервые публикует издание «Мойка78».

Из видео становится ясно, что Соколов очень сильно поссорился с Ещенко.

Она кричит, что ненавидит его, требует, чтобы он ее отпустил. «Уйди! Я тебя не люблю больше! Да что ты меня бьешь?! Кто тебе дал право меня бить, кто?!» — возмущается Ещенко после того, как Соколов не пускает ее и толкает в грудь. Девушка, доведенная до истерики, сбегает из квартиры Соколова в легкой домашней одежде, при том, что дело было в ночь на 8 ноября. Не исключено, что убийство произошло после того, как аспирантка вернулась в его жилье за своими вещами, предполагает издание.

При этом адвокаты Соколова считают, что видео может послужить «смягчающим обстоятельством» в деле, поскольку оно «раскрывает весь характер взаимоотношений» между историком и аспиранткой.

Напомним, 64-летнего историка обвиняют в убийстве 23-летней аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он состоял в романтических отношениях. По данным следствия, Соколов поссорился с девушкой, принялся ее душить и выстрелил несколько раз, после чего она скончалась. Обвиняемый расчленил тело возлюбленной, спрятал в рюкзак и пытался утопить в Мойке. В этот момент его и поймали, обнаружив в рюкзаке отрезанные руки девушки.

Ранее стало известно, что Соколов отказался от двух защитников, представляющих его интересы в уголовном деле. Он настаивает, чтобы его адвокатом был только Сергей Лукьянов.

Мы подробно рассказывали об этой резонансной истории, напомним заголовки:

По инф. rosbalt.ru

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