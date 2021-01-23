Ольга Зарубина: «Отправив маму в Россию, родственники бросили её на произвол судьбы»

Ольга Зарубина не может найти себе места. В последнее время певице стала часто сниться умершая два года назад мать. Она уверяет, что «ее бросили после смерти».

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«Вся надежда на тебя, Оля! Спаси меня!» – говорит женщина. А Зарубина даже не знает, где она захоронена.

Последние двадцать лет мать Ольги Зарубиной Людмила Брониславовна жила в США у своей младшей дочери Татьяны – сводной сестры исполнительницы хита «На теплоходе музыка играет». Однако незадолго до смерти женщину неожиданно решили отправить в Россию. Зарубина уверяет: за ненадобностью.

– Мать оказалась моим родственничкам просто не нужна, поэтому они вышвырнули ее ко мне, – говорит Ольга. – До этого она помогала им деньгами. Мама получала две пенсии: российскую и американскую. Мои родственники забирали у нее все деньги до копейки и ими выплачивали кредит за дом, в котором живут. За десять лет они погасили всю сумму! А потом мать оказалась им не нужна.

К тому же у женщины начались возрастные проблемы. С каждым днем они стали усугубляться.

– Когда мама начала терять память и уходить из дома, оставляя включенную плиту, они просто решили от нее избавиться, – говорит Зарубина. – Как раз удачный случай подвернулся: маму пригласили поучаствовать в одном из телешоу и пообещали оплатить билеты в Россию. Они ее бесплатно отправили ко мне в одном обтрепанном пальтишке и заношенных башмаках. Денег они ей, естественно, «забыли» дать, как и американский паспорт, из-за чего она не смогла вернуться обратно.

Мать Зарубиной мечтала найти последний приют в Америке, где живут ее внуки. Но у ее родственников, по словам звезды, были другие планы.

– Они рассчитывали отправить ее в дом престарелых в России, – говорит Ольга. – Когда я это поняла, пришла в ужас. Естественно, мама жила со мной. Во время моих отъездов на гастроли за ней присматривали мои подруги. Отправив маму в Россию, мои родственники бросили ее на произвол судьбы. Я знала, что у мамы стоит машинка в сердце, но при этом даже не подозревала, что батарейки к ней нужно менять каждые полгода. Когда подошел срок замены, наши врачи лишь разводили руками: они не знали, как это сделать, потому что с такими приборами они не сталкивались. А родственники молчали. В моем понимании это выглядит как убийство, только без ножа или пистолета! Это все равно, что человеку срочно нужны таблетки от сердца, а ему их просто не дали!

После смерти мамы Зарубина ее кремировала. Прах не забирала, потому как надеялась, что сводная сестра воплотит ее последнюю волю и захоронит в Америке.

– Когда мама умерла, я действительно несколько месяцев не забирала ее прах из крематория, – рассказывает Ольга. – Я хотела, чтобы это сделала моя сестра, выполнив последнюю волю мамы. Она очень хотела быть похоронена рядом со своим мужем Зарубиным. А он нашел последний приют в Сиэтле, в США. В результате прах мамы забрал родственник мужа моей сестры. Он взял урну в студии одного телевизионного шоу и ушел. Мне сказали, что у телевизионщиков есть видео, как этот родственник закапывает урну. Где – неизвестно. Он мог просто прикопать ее бесплатно к своей матери, что скорее всего и произошло. А я-то надеялась, что они купят ей отдельное место на кладбище и предадут земле, ведь она столько помогала этой семье и отдала всю свою жизнь для них.

В последнее время покойная мать стала регулярно сниться Зарубиной. Женщина просит не забывать ее.

– В последний раз, когда она пришла ко мне, сказала: «Оля, они меня бросили и после смерти. Вся надежда на тебя!» – едва не плачет Зарубина. – У меня эти слова отложились. Я хожу в церковь регулярно, заказываю службы об упокоении. А вот на могиле родной матери до сих пор ни разу не была. Я даже не знаю, где она захоронена. О месте, где моя мама нашла свой последний приют, мне никто не сказал. К сожалению, встречаются и такие родственники.

По инф. Sobesednik.ru

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