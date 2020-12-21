Олег Тиньков назвал «чудом» своё выздоровление от лейкемии

Заболевший раком крови, или лейкемией, российский финансовый магнат Олег Тиньков заявил, что его недуг отступил благодаря донору.

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После пересадки костного мозга «полная ремиссия на молекулярном уровне» наблюдается уже 163 дня, отметил бизнесмен в своем Instagram. Произошло «чудо», добавил он.

— Пришли молекулярные анализы костного мозга, их делают очень долго, это самый точный анализ остаточного содержания клеток лейкемии в костном мозге, еще 15 лет назад такой анализ наука не имела, — пояснил Тиньков.

Несмотря на столь обнадеживающее развитие ситуации, «впереди еще большая работа», подчеркнул создатель «Тинькофф банка» и основной акционер.

Финансист назвал лейкемию, «наверное, самой ужасной болезнью». По замечанию Тинькова, как он «устал страдать, плакать и бояться, и в моменте полностью выхолощен», нельзя «передать словами».

По инф. rosbalt.ru

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