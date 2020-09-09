Олег Шеин: к ПФР будет много вопросов из-за выплат «мертвым душам»

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Счетная палата обнаружила недоплату пенсий живым и выплату сотен миллионов рублей умершим пенсионерам. Только по двум территориальным органам ПФР «мертвые души» (на самом деле их родственники) получили порядка 400 млн рублей.
Это говорит о том, что Счетная палата молодец, а к руководству ПФР будет много вопросов, считает депутат Госдумы Олег Шеин.
«Через пару недель парламент возвращается с летних каникул, и, я уверен, этот вопрос будет предметом отдельного рассмотрения в комитете по труду и социальной политике. Потому что 400 млн рублей на пару территорий означает сумму примерно миллиардов так в 30 на всю Российскую Федерацию. Таких вещей быть не должно.
Одна из главных бед нашей пенсионной системы в том, что методика начислений очень запутанная и многослойная. Например, человек, который вышел на пенсию пять дней назад, столкнется с нелепой ситуацией: сумма начислений за его работу до 2000-го будет формироваться по одним правилам, а начиная с 2000-го по 2002- й – по другим, с 2003-го по 2015-й – по третьим, с 2014-го по 2018-й – по четвертым и с 2019-го – по пятым...
Представляете, каждый отдельный элемент в его пенсионных выплатах будет определяться разными системами формирования! Ни один человек, кроме узкопрофильных специалистов, не в состоянии такое понять. Не говоря уж о том, что при расчете размера пенсий есть и постоянные коэффициенты, которые требуют отдельного размышления – потому что ответы на вопросы, откуда взялись именно такие величины этих констант, часто отсутствуют. Безусловно, требуется кардинальная перестройка всей системы, принятие нормального пенсионного кодекса и формирование простых правил, как это было до 2000 года, когда любой человек мог легко посчитать размер своей будущей пенсии.
У нас есть предложения, мы много раз их озвучивали. Они сводятся к тому, чтобы (как это было в СССР) работали два элемента – трудовой стаж и соотношение между зарплатой человека и средней зарплатой по стране. В стаж надо возвращать учебу (иначе мы людей демотивируем получать высшее образование), бесспорно, снижать пенсионный возраст. Убирать ряд ограничений, например, связанных с балльной системой. И конечно, делать модель пенсионных расчетов более легкой, понятной для людей. Но это не проходит, так как «Единая Россия» против. А она против, поскольку правительство против. А правительство против в том числе и потому, что против Минфин и Пенсионный фонд... Что в общем-то понятно: при предложенной нами системе не только потребуются большие выплаты, но всем сразу станет понятно: людям недоплачивают».
Счетная палата обнаружила недоплату пенсий живым и выплату сотен миллионов рублей умершим пенсионерам. Только по двум территориальным органам ПФР «мертвые души» (на самом деле их родственники) получили порядка 400 млн рублей.
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