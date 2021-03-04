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Олег Басилашвили через полтора года получил заслуженный орден и благодарность президента
По инф. rosbalt.ru   
04 Марта 2021 г.
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Народный артист СССР, актер театра и кино Олег Басилашвили получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Олег Басилашвили через полтора года получил заслуженный орден и благодарность президента


— Сегодня губернатор Александр Беглов по поручению президента России вручил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени народному артисту СССР Олегу Басилашвили. Также актеру объявлена благодарность президента Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Отметим, что указ о награждении Басилашвили был подписан еще осенью 2019 года.

По инф. rosbalt.ru

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