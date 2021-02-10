«Очень рады новостям»: у королевы Елизаветы родился девятый правнук!

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
– Ее Королевское Высочество принцесса Эжени сегодня, 9 февраля 2021 года, в 8.55 благополучно родила сына в больнице Portland Hospital, – говорится в официальном заявлении Букингемского дворца.
Сообщается, что сама королева, а также ее супруг, герцог Эдинбургский, были о случившемся проинформированы и «очень рады новостям».
Принцесса Эжени – дочь герцога Йоркского, среднего сына королевы. Она замужем за Джеком Бруксбэнком, предпринимателем. Отмечается также, что в королевской семье вскоре снова ожидается пополнение – ребенка ждет еще одна внучка Елизаветы II, дочь принцессы Анны Зара Тиндалл.
В Севастополе прекращен забор воды из двух резервных источников — затопленных карьеров в Инкермане и у горы Гасфорта. Проблема с водоснабжением Крыма становится все острее и острее. Ученые и власти предлагают свои решения, но пока что это ни к чему не привело, оно и понятно, дело-то не быстрое...
За последний год в Москве 76 магазинов и торговых ИП оштрафовали за обвес и обсчет покупателей. Общая сумма штрафов превысила 1,5 млн рублей! Так что же делать, если на кассе пробили «не тот» чек? Попробуем разобраться с экспертами.
Новые подозреваемые появились в деле о смерти аргентинского футболиста и тренера Диего Марадоны. Прокуратура, которая продолжает расследование, допрашивает психиатра Карлоса Диаса, а также двух медицинских работников — Дахиану Хизелу Мадрид и Рикардо Альмирона.
126 лет назад состоялся первый в истории волейбольный матч. Игру придумал преподаватель физкультуры колледжа Ассоциации молодых христиан в штате Массачусетс Уильям Дж. Морган. На высоте 1,98 метра он повесил сетку и предложил ученикам перебрасывать через неё мяч.
В 2020 году в России естественная убыль населения (то есть превышение числа умерших над числом родившихся) возросла более чем вдвое: до 688,7 тыс. человек (было в 2019 году — 316,2 тыс.). При этом число детей, родившихся в России в 2020 году, оказалось минимальным с 2002 года.
В Великобритании археологи при проведении раскопок на месте прокладки будущего туннеля возле Стоунхенджа обнаружили следы присутствия человека, охватывающие период примерно в 7000 лет. Особое внимание привлек таинственный предмет из сланца, созданный около 4500 лет назад.
В России должен быть принят закон, который обяжет торговые точки помещать на товар цену, установленную производителем, до всех «накруток» перекупщиков. Петиция «О первой цене продукта» размещена на сайте Российской общественной инициативы.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что на основе эпидемиологической информации невозможно установить, как COVID-19 попал на рынок в Ухане. Представители организации рассказали об итогах своей поездки в Китай.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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