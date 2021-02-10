«Очень рады новостям»: у королевы Елизаветы родился девятый правнук!

Пополнение произошло в царствующем британском доме Винздоров: принцесса Эжени, внучка Елизаветы II, родила мальчика. Это девятый по счету правнук королевы.

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– Ее Королевское Высочество принцесса Эжени сегодня, 9 февраля 2021 года, в 8.55 благополучно родила сына в больнице Portland Hospital, – говорится в официальном заявлении Букингемского дворца.

Сообщается, что сама королева, а также ее супруг, герцог Эдинбургский, были о случившемся проинформированы и «очень рады новостям».

Принцесса Эжени – дочь герцога Йоркского, среднего сына королевы. Она замужем за Джеком Бруксбэнком, предпринимателем. Отмечается также, что в королевской семье вскоре снова ожидается пополнение – ребенка ждет еще одна внучка Елизаветы II, дочь принцессы Анны Зара Тиндалл.

По инф. «Российской газеты»

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