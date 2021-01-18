Няню, убившую ребенка из-за непослушания, осудили на 8 лет

В Дагестане вынесли приговор девушке, обвиняемой в истязании и убийстве по неосторожности 3-летней девочки в 2019 году.
Девушка обвинялась по статьям УК РФ «Истязание в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Как сообщили «РГ» в пресс-службе Верховного суда Дагестана, суд признал девушку виновной и приговорил ее к наказанию в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Предыстория этого громкого дела такова. 25-летняя девушка из Дербента договорилась со своей знакомой, проживающей в Москве, что за оплату сможет присматривать за ее трехлетней дочерью. Мать нашла в столице новую работу и пока не могла перевезти дочь к себе.
Но с обязанностями няни девушка не справилась. Как установило следствие, она начала систематически бить ребенка. В один день девочка залезла за сладостями на верхнюю полку кухонного шкафа. Няня, разозлившись, столкнула ребенка на пол. После падения ребенок перестал подавать признаки жизни.
Няня, взяв ребенка на руки, побежала искать помощи у соседей, но девочка скончалась до приезда врачей скорой помощи.
«В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину и в содеянном раскаялась, пояснив, что наказывала ребенка в воспитательных целях», — сообщили в пресс-службе Верхсуда Дагестана.
Представитель суда отметил, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
Такое жестокое отношение к детям - это ужасно. Малыши зачастую оказываются совершенно беспомощными и не могут вырваться из семей, в которых их систематически бьют и унижают. Почему так происходит? Ведь детство должны оберегать разные структуры... А нерадивых мамаш и папаш, опекунов и нянь стоит потщательнее выявлять и с ними работать. И только тогда мы будем спокойны за подрастающее поколение.
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