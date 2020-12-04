Новосибирские медсестры пойдут под суд за издевательства над детишками

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении двух медсестер филиала детской туберкулезной больницы, которых обвиняют в жестокости к малолетним пациентам. (Как хорошо, что благодаря неравнодушным людям эта история вскрылась и стала явной. Теперь нужно, чтобы эти горе-медсестры понесли справедливое наказание. - прим. МГ.)

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Как рассказали в региональном СК, собранные материалы были направлены в суд для рассмотрения по существу.

Поводом для начала расследования послужили видеозаписи, сделанные одной из женщин, лежавших в больнице со своими детьми. Она заметила, что одна из медсестер применяет силу по отношению к маленьким детям, находившимся в соседней палате без взрослых.

Возмущенная сибирячка решила собрать доказательства неподобающего поведения медсестры и установила видеонаблюдение при помощи камеры смартфона.

На одном из отснятых роликах видно, как 35-летняя медсестра хватает за волосы маленькую девочку и бьет ее по лицу. Как оказалось, работнице больницы не понравилось, что ребенок проснулся и встал до установленного распорядком подъема. Позднее эта же медсестра за аналогичный «проступок» схватила девочку за волосы, с силой подняла ее над полом и бросила в кровать.

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