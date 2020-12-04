ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
Россиянку с ковидом оштрафовали за визит в поликлинику
2020-11-07-03-46-57
В Тюменской области женщину суд наказал за то, что она пришла в больницу.
Жабры и другие секреты таинственного Витаса
2020-11-07-16-54-21
Исключительный голос Витаса подарил ему билет на самую верхушку шоу-бизнеса. Но его творческая карьера завершилась так же стремительно, как и развивалась. В чём же...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Новосибирские медсестры пойдут под суд за издевательства над детишками
По инф. Российской газеты   
04 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении двух медсестер филиала детской туберкулезной больницы, которых обвиняют в жестокости к малолетним пациентам. (Как хорошо, что благодаря неравнодушным людям эта история вскрылась и стала явной. Теперь нужно, чтобы эти горе-медсестры понесли справедливое наказание. - прим. МГ.)

Новосибирские медсестры пойдут под суд за издевательства над детишками

Как рассказали в региональном СК, собранные материалы были направлены в суд для рассмотрения по существу.

Поводом для начала расследования послужили видеозаписи, сделанные одной из женщин, лежавших в больнице со своими детьми. Она заметила, что одна из медсестер применяет силу по отношению к маленьким детям, находившимся в соседней палате без взрослых.

Возмущенная сибирячка решила собрать доказательства неподобающего поведения медсестры и установила видеонаблюдение при помощи камеры смартфона.

На одном из отснятых роликах видно, как 35-летняя медсестра хватает за волосы маленькую девочку и бьет ее по лицу. Как оказалось, работнице больницы не понравилось, что ребенок проснулся и встал до установленного распорядком подъема. Позднее эта же медсестра за аналогичный «проступок» схватила девочку за волосы, с силой подняла ее над полом и бросила в кровать.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 