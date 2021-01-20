Новосибирские инвалиды-колясочники сами очистили тротуар от снега. Позор коммунальщикам!

В Искитиме Новосибирской области инвалиды на колясках решили сами расчистить тротуар от завалов снега, оставленных дорожными службами.

Ранее в местном паблике появилось фото, где два инвалида-колясочника сами чистят дорогу от снежных завалов. Горожане пояснили, что грейдер оставил после себя гору снега, засыпав подъездную дорогу и тротуар. Инвалиды решили почистить дорогу, отчаявшись надеяться на ответственные службы.

Следователи решили проверить организацию работ по уборке снега в городе.

Слов не находится, когда видишь, что отчаявшиеся люди решаются на такие шаги. Нет, конечно же молодцы инвалиды-колясочники, их поступок заслуживает восхищения, но вот коммунальщики - куда они смотрят, о чем думают..? В Новосибирске вообще проблема уборки снега зимой стоит очень остро, ведь погода в этом уголке Сибири зимой щедра на осадки. Но вот только решаются вопросы уборки снега не всегда оперативно, и порой доходит даже до такого вот...

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По инф. rosbalt.ru

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