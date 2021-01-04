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Новогодние салюты — восторг для глаз и кошмар для экологии

По инф. "Российской газеты"   
04 Января 2021 г.
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Наша любовь к новогодним праздникам - с елками, подарками, курантами, украшением дома - уже несколько десятилетий сопровождается новогодними салютами. К советским бенгальским огням прибавились фейерверки.

Новогодние салюты — восторг для глаз и кошмар для экологии

Между тем новогодние салюты не такая уж экологически безобидная радость. Выяснилось, что они отражаются на качестве воздуха.

Специалисты ГПБУ "Мосэкомониторинг" отследили динамику значений концентраций взвешенных частиц РМ10 (показателей загрязненности воздуха).

1 января 2021 год с 01:00 ночи эта концентрация нарастала, и только после 03:00 часов стала уменьшаться. Пик пришелся на 01:40. Максимальное значение в этот момент составило 0,052мг/м3 или 0,2 ПДКмр, в то время как в среднем разовые концентрации этих частиц в эти сутки, без учёта салютов, фиксировались на уровне 0,018 мг/м3 или менее 0,1 ПДКмр.

Среднесуточные концентрации РМ10 вместе с ночными салютами составили 0,026 мг/м3 или 0,5 ПДКсс.

PM10 - показатели загрязненности воздуха. Это частицы того или иного вещества диаметром от 10 микрометра (мкм) и меньше. Химический состав мелкой пыли, присутствующей в атмосфере крупных городов, может быть разным и зависит от близости дорог, строек и различных производств. От новогодних фейерверков, как выяснилось, тоже.

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