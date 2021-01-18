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Новогодние гирлянды останутся на улицах Москвы до весны. Зачем? Чтобы радовать!

По инф. polit.ru   
18 Января 2021 г.
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Новогодние световые гирлянды останутся на улицах Москвы до весны. Об этом журналистам рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Новогодние гирлянды останутся на улицах Москвы до весны

По словам чиновника, до марта в городе рано темнее, и в этом случае гирлянды станут дополнительным источником освещения.

«Они не только украшают город, но и создают настроение у жителей и гостей столицы», — добавил заммэра.

А вот уличные конструкции, которые установили по случаю зимних праздников, уже начали убирать. Сотрудники городских служб в первую очередь демонтируют около тысячи елок и новогодних плакатов.

В общей сложности к Новому году и Рождеству Москву украсили около 4 тыс. декоративных конструкций. Все они использовались повторно и вновь появятся на улицах города в следующие новогодние праздники, заверил заммэра.

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