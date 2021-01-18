Новогодние гирлянды останутся на улицах Москвы до весны. Зачем? Чтобы радовать!

Новогодние световые гирлянды останутся на улицах Москвы до весны. Об этом журналистам рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

По словам чиновника, до марта в городе рано темнее, и в этом случае гирлянды станут дополнительным источником освещения.

«Они не только украшают город, но и создают настроение у жителей и гостей столицы», — добавил заммэра.

А вот уличные конструкции, которые установили по случаю зимних праздников, уже начали убирать. Сотрудники городских служб в первую очередь демонтируют около тысячи елок и новогодних плакатов.

В общей сложности к Новому году и Рождеству Москву украсили около 4 тыс. декоративных конструкций. Все они использовались повторно и вновь появятся на улицах города в следующие новогодние праздники, заверил заммэра.

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Polit.ru

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